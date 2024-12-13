Военный жестко раскритиковал "безусловную амнистию" для дезертиров

Украинский военный Николай Мельник вызвал волну обсуждения своей публикацией в Facebook. Он высказался по поводу амнистии дезертиров, отметив, что общество начинает героизировать не тех, кто годами защищает страну, а тех, кто оставил службу.

Военный предупредил: амнистия дезертиров - это капитуляция изнутри

"Где-то мы свернули не туда", — пишет Мельник, обосновывая свое мнение.

Мельник обратил внимание, что амнистия дезертиров может создать опасный прецедент. По его словам, это будет только стимулировать новые случаи дезертирства, поскольку военные увидят, что такой шаг остается безнаказанным.

"Героями современности почему-то стали не ребята, десять лет являющиеся щитом и мечом Нации на поле боя, а дезертиры, которые устали сидеть дома без зарплаты и возвращаются в войско", — отметил Мельник в своем сообщении.

Мельник описал несколько основных причин, по которым военные могут покидать службу:

Проблемы с командованием. Некомпетентность некоторых командиров, по словам Мельника, приводит к потере боевого духа у военных.

Семейные происшествия. Ссоры в семьях и психологическое напряжение из-за войны войны становятся катализатором для такого решения.

Недостаточное медицинское обеспечение. Многие военные покидают службу, чтобы получить надлежащее лечение, ведь не всегда могут сделать это во время исполнения обязанностей.

Несмотря на понимание этих причин, Мельник отмечает, что дезертирство все равно остается нарушением военной дисциплины.

Мельник считает, что амнистия дезертиров нужна, но она должна сопровождаться разбором причин таких случаев и внедрением системных изменений. Это позволит предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем.

"Я не против амнистии. Но я против героизации амнистированных и за нормальный разбор полетов", — написал военный.

По его словам, важно не только вернуть тех, кто покинул службу, но и поддержать тех, кто все это время оставался на фронте, выполняя свои обязанности за двоих.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине количество дезертиров достигает по меньшей мере 100 тысяч . Как пишет издание Bloomberg со ссылкой на адвоката военнослужащих из Харькова Романа Лихачева, украинские власти пытаются мобилизовать 160 тысяч человек на фоне того, что фронт незаконно покинули по меньшей мере 100 тысяч военнослужащих.