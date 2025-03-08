Военный заявил об опасности перемирия: озвучил тревожный план захвата Украины

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Slava Kot
Командир 20-го отдельного полка беспилотных систем К-2 Кирилл Верес считает, что Россия может легко захватить Украину через полгода после заключения перемирия. По его словам, это произошло бы из-за самоуничтожения Украины.
Кирилл Верес. Фото: Украинская правда
Кирилл Вересс в интервью "Радио Свобода" прокомментировал возможное прекращение огня и введение временного режима перемирия. По его словам, это может привести к ослаблению украинского общества, что может привести к захвату Россией.
Верес считает, что во время перемирия может измениться отношение к военным, чем может воспользоваться Россия. По его словам, это может стать "шикарным планом" для Москвы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готовится к новому масштабному наступлению и создает три плацдарма для операции.
Также "Комментарии" писали, что во Франции назвали главную цель Путина на войне в Украине. Клод Малюре заявил, что российский диктатор Владимир Путин войной в Украине хочет получить половину Европы и уничтожить мировой порядок, установленный после Второй мировой войны.
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