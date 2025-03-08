Военный заявил об опасности перемирия: озвучил тревожный план захвата Украины



















Командир 20-го отдельного полка беспилотных систем К-2 Кирилл Верес считает, что Россия может легко захватить Украину через полгода после заключения перемирия. По его словам, это произошло бы из-за самоуничтожения Украины.

Кирилл Верес. Фото: Украинская правда

Кирилл Вересс в интервью "Радио Свобода" прокомментировал возможное прекращение огня и введение временного режима перемирия. По его словам, это может привести к ослаблению украинского общества, что может привести к захвату Россией.

"Никто никогда не сможет выиграть Украину, она только может уничтожить сама себя. Украина может уничтожить только сама себя. Никто ее никогда в жизни не захватит и наш народ не сломит. Мы сами себе величайший враг. На месте россиян, я бы просто заключил бы перемирие и дал бы нам пол года самим себя уничтожить. А дальше нас захватить", — сказал подполковник.

Верес считает, что во время перемирия может измениться отношение к военным, чем может воспользоваться Россия. По его словам, это может стать "шикарным планом" для Москвы.

"Общество забьет на военных. Военный – это будет немодно. Не дай Бог, чтобы такое было, чтобы это было стыдно. Мы уничтожим сами себя, есть шикарный план", — заявил Верес.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готовится к новому масштабному наступлению и создает три плацдарма для операции.

Также "Комментарии" писали, что во Франции назвали главную цель Путина на войне в Украине. Клод Малюре заявил, что российский диктатор Владимир Путин войной в Украине хочет получить половину Европы и уничтожить мировой порядок, установленный после Второй мировой войны.