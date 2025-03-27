Военный ВСУ заявил о "затишье перед бурей" на критическом фронте

Командир 91 отдельного противотанкового батальона Назарий Кишак сообщил об увеличении интенсивности боевых действий на Покровском направлении.

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"Это не значит, что противник смог прорвать наши линии обороны. Враг вынужден использовать больше техники и ресурсов, поскольку командование стабилизировало фронт. Управление на этом направлении работает эффективно, а главное обеспечено полное взаимодействие между подразделениями", — отметил он в интервью для Radio NV.

Кишак также отметил, что Россия активно накапливает личный состав и технику, в частности, пытается добраться до трассы Константиновка-Покровск и приблизиться к дороге на Павлоград.

"Однако эти усилия напрасны. Силы обороны прибегают к контрударам, выбивая врага с их позиций. Сейчас мы наблюдаем уменьшение атак колонными штурмами. Хотя все говорят о затишье, это фактически только пауза перед новой бурей", — подчеркнул он.

Военнослужащий добавил, что ситуация на Донбассе остается напряженной, ведь оккупанты лишь временно останавливаются, чтобы перегруппировать войска и подготовить новые силы для наступления.

"Они ждут новых пополнений и снова пытаются выдвигать свои малые группы на наши позиции", — резюмировал Кишак.

Также аналитики DeepState сообщили, что российским войскам удалось почти полностью захватить Терны на Лиманском направлении, а также отметил прогресс оккупантов вблизи Ямполевки.

В то же время, президент Владимир Зеленский отметил, что Россия планирует начать новое наступление этой весной в Сумской и Харьковской областях, что, по его словам, является причиной затягивания переговоров со стороны РФ.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские войска осуществляют наступательные действия на Покровском направлении, однако украинские Вооруженные силы успешно остановили продвижение врага с бронетехникой. Об этом сообщили в оперативном командовании "Хортица".