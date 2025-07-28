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"Военный ВСУ "расстрелял командира" и "сдался в плен": что произошло на самом деле

Российские пропагандисты разгоняют очередной фейк о ситуации на фронте

28 июля 2025, 18:15
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Кречмаровская Наталия

Вражеская пропаганда распространяет очередное постановочное видео, чтобы дискредитировать Вооруженные Силы и дестабилизировать ситуацию в украинском обществе.

"Военный ВСУ "расстрелял командира" и "сдался в плен": что произошло на самом деле

Военные. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что на этот раз враг придумал историю, что якобы украинский военный "расстрелял командира" и "сдался в плен". Отмечают, что на ролике озвучивается классический набор российских нарративов: насилие со стороны командования, принудительная мобилизация и "гуманность" русского плена.

Однако в Центре сообщили, что видео фейковое и указали, что на это указывает: нет никаких деталей, с помощью которых можно было бы установить время и место событий, военное подразделение или личные данные фигурантов. К тому же у военного замаскированное лицо, нет шевронов или доказательств принадлежности ВСУ нет. Риторика героя видео копирует типичные штампы кремлевской пропаганды.

"Распространение подобных фейков — часть информационной операции России, направленной на подрыв доверия к Силам обороны Украины, снижение боевого духа и срыв мобилизационных процессов", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

Также в Центре напомнили, что уже неоднократно опровергал фейки российской пропаганды о якобы насилии в отношении военнослужащих со стороны командования.

"К примеру, недавно пропагандисты распространили ролик с якобы "наказанием" военного, которого привязали к дереву с пакетом на голове и требовали с него деньги", — сообщили в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия выдает желаемое за действительное — чем прикрывают настоящие проблемы на оккупированной территории.




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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02SYAW1gqNdwCyEuHu89EF4VjTFtpkYh2UN2UXDx7QJvVk2tzrLH1PzYJACskm36xYl
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