"Военный ВСУ "расстрелял командира" и "сдался в плен": что произошло на самом деле

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Вражеская пропаганда распространяет очередное постановочное видео, чтобы дискредитировать Вооруженные Силы и дестабилизировать ситуацию в украинском обществе.
Военные. Иллюстративное фото
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что на этот раз враг придумал историю, что якобы украинский военный "расстрелял командира" и "сдался в плен". Отмечают, что на ролике озвучивается классический набор российских нарративов: насилие со стороны командования, принудительная мобилизация и "гуманность" русского плена.
Однако в Центре сообщили, что видео фейковое и указали, что на это указывает: нет никаких деталей, с помощью которых можно было бы установить время и место событий, военное подразделение или личные данные фигурантов. К тому же у военного замаскированное лицо, нет шевронов или доказательств принадлежности ВСУ нет. Риторика героя видео копирует типичные штампы кремлевской пропаганды.
Также в Центре напомнили, что уже неоднократно опровергал фейки российской пропаганды о якобы насилии в отношении военнослужащих со стороны командования.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия выдает желаемое за действительное — чем прикрывают настоящие проблемы на оккупированной территории.