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Военный ВСУ может сесть на пожизненное: что совершил

СБУ задержала предателя, который во время боев в Часовом Яре наводил российскую артиллерию на свою бригаду ВСУ

сегодня, 10:50
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Недилько Ксения

Военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Донецкой области. Им оказался 22-летний оператор беспилотных систем одной из боевых бригад ВСУ, которая держит оборону на Краматорском направлении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Военный ВСУ может сесть на пожизненное: что совершил

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

В 2023 году контрактник был дистанционно завербован кадровым сотрудником ФСБ – Сороколетовым Дмитрием Павловичем.

По материалам дела, предатель "сливал" вражескому спецслужбу локации своего подразделения БпЛА, который занимался корректировкой огня по атаковавшим Часов Яр рашистам.

Российские захватчики планировали использовать эту информацию для ударов по позициям украинских дронщиков, мешавших прорыву рашистов в город.

Также агент пытался передать ФСБ координаты других подразделений ВСУ в районе Часового Яра.

Военные контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили предателя и благодаря этому предотвратили вражеские удары по локациям украинских войск.

После документирования преступных действий российский агент был задержан.

По данным следствия, фигурант попал в поле зрения оккупантов из-за своих прокремлевских комментариев в российских Телеграм-каналах, где поддерживал войну РФ против Украины.

Во время обысков у задержанного изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы противника.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Мероприятия проводились при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора.

Военный ВСУ может сесть на пожизненное: что совершил - фото 2



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