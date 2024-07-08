Военный: Украине пора активно использовать своих правых не только на фронте

Украина допустила большую ошибку, поскольку пока не смогла должным образом наладить диалог с новыми правыми по всему миру, которые сейчас приобретают все больший политический вес, считает военный Игорь Луценко. По его словам, венгерский премьер Виктор Орбан и глава правительства Словакии Роберт Фицо никогда бы не решились открыто работать против Украины, если бы украинцы, по примеру россиян, системно общались с европейскими и американскими правыми, объясняли, насколько правые идеи популярны в нашем государстве, насколько у нас много общего во взглядах на наиболее острые современные вопросы.

Игорь Луценко

Однако, говорит Луценко, даже, несмотря на работу РФ и нашу пассивность, такие яркие лидеры правых в мире, как Джонсон, Суннак, итальянка Мэлони и аргентинец Миллей благосклонно к нам относятся. Несмотря на откровенные идеологические реверансы украинских чиновников в сторону их ярых идеологических противников.

"Потенциал у нас колоссальный. Украина как население и территория в гораздо большей степени отвечают представлениям новых правых о том, как должно быть, чем средняя европейская страна. У нас во многих регионах сохранился соответствующий уклад жизни, традиции народные и религиозные, электорат поддерживает патриотов, это приоритет. А если сравнивать аналогичные параметры с Россией, которая представляет собой духовную альтернативу Западу, то Украина бьет ее с разгромным счетом. Институты европейской семьи, веры и воинской культуры у нас намного выше и привлекательнее, наследие предков — гораздо богаче и интереснее", — говорит Луценко.

Украина, в конце концов, говорит военный, фактически является островом свободы в современном мире, которую разные типы диктатуры — и классическая, и новейшая — пытаются себе покорить, но все же толком не справляются.

"Россия же — подделка, которая через деньги и обман пытается нравиться и влиять по всему миру. Кремль хочет беспринципно казаться "своим" и правым, и левым, цинично подкупать и одних, и других, скрывая свою простую тираническую сущность без идеи внутри", — добавил военный.

По его словам, сейчас украинские правы в основном на фронте, в первых рядах.

"Азов, 3-я штурмовая, Братство, 14 полк и т.д. (простите, не знаю, стоит ли называть всех открыто). Это воинские части, которые появились благодаря идеологии и сообществу, и они сейчас звезды-подразделения мирового масштаба. Огромное количество "правых" ребят воюют по многочисленным бригадам и являются индивидуальными звездами, героями. К сожалению, слишком многие из них уже отдали свою жизнь ради своих идей (светлая память погибшим!). Так эффективно ли мы используем славу украинского правого движения? Задействуем ли мы вовсю этот инструмент, чтобы овладевать новейшими политическими тенденциями и продвигать Украину, ее интересы по миру?" – спрашивает эксперт.

По его мнению, очевидно, политическому руководству уже пора активно заняться тем, чтобы разумно использовать наших правых во благо нам всем.

"Не только как подготовленных и мотивированных воинов, но, например, как "народных дипломатов" по линии спецслужб и МИД, и другими эффективными способами, для продвижения Украины в соответствующих политических средах, в рекрутинге добровольцев и т.д.? Мир меняется, нужно что-то делать; наши враги нас опережают в приспособлении", – подчеркнул Луценко.

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