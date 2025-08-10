Военный указал на критическую опасность перемирия: что угрожает Украине

Заместитель командира 3-й ОШБР подполковник Максим Жорин заявил, что украинское общество может легко забыть о фронте, если в воздухе будет летать даже призрачная надежда на перемирие. По его словам, Россия вместо прекращения огня на самом деле только наращивает мощности для продолжения войны против Украины.

Максим Жорин. Фото из открытых источников

Максим Жорин прокомментировал недавние сообщения о возможности прекращения огня и установлении временного перемирия, возникших на фоне запланированной встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

Как объясняет военный, Путин хочет поссорить Трампа с Украиной, затянуть переговоры и продолжить агрессию.

"Понятно же, что Россия выдвигает совершенно неприемлемые условия, на которые Украина не пойдет. И делают это специально, чтобы затянуть процесс переговоров. Еще и выиграть политические баллы, обвинив Украину в нежелании завершить войну", — отмечает Жорин.

По его словам, Россия увеличивает мощность собственного оружейного производства, а боевые действия по всей линии фронта стали еще более активными. По словам подполковника, Россия по всем направлениям усиливает давление и не намерена останавливаться. Однако украинское общество в этот момент может оказаться "одурманенным" идеей возможного перемирия, которое будет представлять опасную ситуацию для Украины.

"Когда в воздухе висит надежда на перемирие, общество очень легко может забыть о самом важном. Сместить фокус внимания с фронта сегодня крайне опасно. Тем более все эти переговорные процессы только на начальной стадии", — предупреждает военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сможет ли встреча Трампа и Путина остановить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что на Западе назвали территории, которые Украина может обменять на переговорах с Россией.