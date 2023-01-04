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Военный сыграл на пианино во время взрывов в Бахмуте: трогательное видео

Видео, на котором военный играет на пианино в Бахмуте, красноречиво прозвали "Пианист"

4 января 2023, 22:55
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Автор:

Лиля Воробьева








  В социальных сетях активно распространяется видеоролик с сыгравшим на пианино военнослужащим. Сюжет эмоционален потому, что наш защитник  еще защищает город Бахмут, часто щемящую мелодию прерывают звуки взрывов и канонада артиллерии. Видео обнародован в социальной сети TikTok.

Военный сыграл на пианино во время взрывов в Бахмуте: трогательное видео

Военный играет на пианино в Бахмуте (фото из открытых источников)

Видеоролик, где военнослужащий исполняет мелодию на пианино в городе Бахмут, коротко называют "Пианист", напоминающий о фильме с таким названием. Но это не вымышленный сюжет киноленты, а реальная война в Бахмуте, которая теперь – самая горячая точка фронта.

Наш военный играет мелодию под обстрелы, которые рядом и не стихают. Позади защитника чье-то разрушенное помещение с выбитыми окнами и заброшенными вещами. Война не стихает в этом мирном городе.

"Не зря музыкальную школу заканчивал", – заметил автор видеоролика.

Оставляя свои комментарии, украинцы проявляют симпатии к нашим талантливым и мужественным бойцам.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у страна создала дневник памяти о своем любимом, погибшем на Киевщине. В этом году в сражениях за населенный пункт Ворзель отдал свою жизнь защитник Евгений Гаврилюк. Воевать он пошел добровольцем. Девушка Евгения, в память о любимом ведет общий дневник, в нем описаны события, памятные только влюбленным, моменты их будущего, которое не сбылось. О прекрасных, светлых моментах Наталья пишет в социальных сетях. Уже в конце марта на странице любимого Евгения в социальных сетях обнародовано первое сообщение. Девушка пишет, что самое главное заносит в заметки, и таких мыслей у нее много.



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Источник: https://www.tiktok.com/@shuravi96/video/7184118627916958982?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
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