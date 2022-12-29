Военный союз, реально мог защитить Украину. И это не НАТО

Война в Украине показывает, что НАТО — неоднозначный защитный щит для Европы. Вмешается ли альянс в чрезвычайной ситуации, остается только угадывать. Несмотря на это, Европа имеет другой мощный военный альянс Joint Expeditionary Force (JEF), в который входит 10 стран, включая Великобританию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Welt.

Военные Joint Expeditionary Force во время учений. Фото из открытых источников

На протяжении десятилетий лидеры Европы говорят, что НАТО является основой европейской архитектуры безопасности. Это правда, если ваша страна является членом НАТО, то в случае нападения можно активировать статью 5, которая означает, что нападение на одного союзника считается нападением на всех. Но как показывает война в Украине, НАТО не всегда приходит на помощь, если вы не в альянсе .

Альтернативой НАТО для Украины может стать Joint Expeditionary Force (Объединенные экспедиционные силы). Это многонациональный военный альянс, созданный после саммита в Кардиффе в 2014 году в противовес российской агрессии на севере Европы. В альянс Объединенных экспедиционных сил входят 10 стран: Дания, Эстония, Финляндия, Нидерланды, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция и Великобритания.

"Если послевоенная Украина хочет процветать, необходимо также предотвратить следующее вторжение через два-три года. Таким образом, присоединение Украины к альянсу JEF имело бы геостратегический смысл", — пишет глава комитета по вопросам обороны Британии Тобиас Эллвуд.

Британский политик отмечает, что для полной безопасности Европы к JEF должны присоединиться также Польша и Германия, имеющие общие границы с РФ, ведь эта страна в будущем снова сможет напасть.

"Каков бы ни был результат этого конфликта и даже если он приведет к устранению Путина, угроза со стороны России вряд ли исчезнет", — считает Эллвуд.

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