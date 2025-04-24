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Военный сказал, сколько времени нужно продержаться на фронте ради реального мира

Фирсов обнародовал реальный план, который может принести мир Украине

сегодня, 14:31
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Ткачик Олеся

Украина не должна искать мир ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, а идти к нему самой, считает военный Егор Фирсов.

Военный сказал, сколько времени нужно продержаться на фронте ради реального мира

Война в Украине

Он даже обнародовал план, который может привести страну к миру. По его словам, в первую очередь нужно продержаться 6-8 месяцев, а возможно год – без потери территории.

"Не учитываю тактическую потерю посадок и тактические отступления на 100 метров. Речь идет о населенных пунктах и стратегических пунктах (подходах к трассам, терриконах), которые нельзя отдавать врагу", — отметил Фирсов.

Во-вторых, по его словам, необходимо, чтобы российские войска теряли 40-60 тыс. личного состава в месяц. То есть больше, чем они вербуют, а это примерно 30-40 тыс в месяц.

"Отсюда третий пункт, – как это сделать. Дроны! Главное оружие войны! Надо, чтобы дронов было достаточно. Различные типы. И организация процесса, где соревнуются инженеры, придумывают новые шаги, как преодолевать враждебный РЭБ", — отметил военный.

По его словам, финансирование должно идти непосредственно на воинские части, чтобы корпуса и бригады сами могли очень быстро заказать все, что нужно, а не ждать из Киева стандартный дрон, который им не подходит.

И последний четвёртый пункт касается жизни бойца. Как говорит Фирсов, мышление командования нужно адаптировать к новым реалиям фронта, где дроны врага стали уничтожать все движущееся.

"Чтобы сохранять жизнь бойцов, главными условиями отправки людей на боевые позиции должно быть наличие всех антидроновых средств! Просто взять за правило: бойцов не гонят на позиции без РЭБа, ружья, спектра анализатора. Не гонят средь бела дня, чтобы привести батарейки экипажа на Мавик", — подчеркнул Фирсов.

Впрочем, по его словам, к сожалению, это всего не понимают ни в Киеве, ни в европейских столицах.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , зачем Украину заставляют официально отдать территории РФ ради мира.




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Источник: https://www.facebook.com/egor.firsov/posts/pfbid02A3RxhA3A1obr5c6wa4FBcGpi2dJRpircdKeANbCWwQprLHZnLUT9UYLHNewAPqH5l
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