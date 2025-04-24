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Ткачик Олеся
Украина не должна искать мир ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, а идти к нему самой, считает военный Егор Фирсов.
Война в Украине
Он даже обнародовал план, который может привести страну к миру. По его словам, в первую очередь нужно продержаться 6-8 месяцев, а возможно год – без потери территории.
Во-вторых, по его словам, необходимо, чтобы российские войска теряли 40-60 тыс. личного состава в месяц. То есть больше, чем они вербуют, а это примерно 30-40 тыс в месяц.
По его словам, финансирование должно идти непосредственно на воинские части, чтобы корпуса и бригады сами могли очень быстро заказать все, что нужно, а не ждать из Киева стандартный дрон, который им не подходит.
И последний четвёртый пункт касается жизни бойца. Как говорит Фирсов, мышление командования нужно адаптировать к новым реалиям фронта, где дроны врага стали уничтожать все движущееся.
Впрочем, по его словам, к сожалению, это всего не понимают ни в Киеве, ни в европейских столицах.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , зачем Украину заставляют официально отдать территории РФ ради мира.
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