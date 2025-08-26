Россияне продвигаются такими темпами, что ежемесячно захватывают огромные территории Украины, поэтому необходимо распространять правдивую информацию для россиян, для того, чтобы подорвать уныние с середины страны-агрессора. Такое мнение высказал военный сил обороны Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Военный: «Россия ежемесячно захватывает территорию размером с город Днепр»

"Вообще не понимаю, почему, имея возможность сломать российское телевидение, наши включают им откровенную х*йню, происхождение которой поймет даже тупая бабка. Почему не сделать нормальный репортаж с помощью ИИ от имени влиятельных в России людей — так, чтобы р*сня смотрела и у них в голове само по себе сеялось зерно уныния? Почему не подготовиться и не сделать это отменно? Как минимум можно было бы вставить видео самострела их военных", – пишет Бунятов.

По его мнению, то, что транслировалось: "В Донецке нет воды, в воздухе воняет г*вном, ни один областной центр не захвачен", это правда, но провел аналогию между информационным фронтом и реальным.

"Но надо понимать, что рост ежемесячно захватывает территорию размером с город Днепр. Когда на фронте появляется вражеский танк, мы не бежим с минами в руках, подкладывая их ему под гуслю. Ресурсы должны тратить целесообразно", – добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вечером 24 августа в День Независимости Украины российские зрители стали свидетелями необычной "телепрограммы". На более чем 100 телеканалах РФ вместо привычных пропагандистских шоу транслировались кадры взрывов на нефтеперерабатывающих заводах и захоронения российских военных.

По данным киберсообщества, хакеры сломали одного из крупных российских провайдеров "3" и вывели на экраны видеоролик с реальными последствиями войны России против Украины. Трансляция охватила 116 телеканалов, а пересмотреть ее смогли не менее 50 тысяч абонентов в Москве и регионах РФ.