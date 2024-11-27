Военный "разнес" взгляды украинцев на завершение войны: с чем категорически не согласны на фронте

Украинцы ожидают скорейшего начала мирных переговоров по окончании войны из-за больших потерь страны. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса. Однако такую позицию не разделяют военные. Ситуацию прокомментировал экс-командир полка Азов, майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин, сообщает портал "Комментарии".

Иллюстративное фото

Он отметил, что всегда нужно помнить, что вся социология в Украине традиционно используется для формирования определенного мнения у общества, а не для того, чтобы посмотреть реальную картину.

“Что касается любых опросов об окончании войны: спросите в первую очередь военных. То есть тех, кто лучше знает, что такое война, кто отдает свою жизнь и здоровье на войне. Увидите – данные будут отличаться. Я уже неоднократно говорил – изменения производит не пассивное большинство, а активное меньшинство. И политика государства сегодня первым пунктом должна учитывать мнение военных, от которых в прямом смысле зависит судьба этого государства”, — отметил он.

Также добавил, что самую суть вопросов не стоит обсуждать. "Заморозка войны сегодня = еще большая война завтра", — убежден военный.









Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова к мирным переговорам. Но это возможно только если мы выйдем на границы 23 февраля 2022 года. Подробнее о новых условиях для проведения мирных переговоров читайте по ссылке.

Напомним, что Андрей Ермак также рассказал, когда может закончиться война в Украине, и от кого зависит это решение. Подробнее это читайте по ссылке.



