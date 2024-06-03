Война войной, а три четверти времени командира занимает бумажная битва, отмечает военный Юрий Касьянов. По его словам, в реальной жизни любой командир – начиная от комроты и до главнокомандующего – пишет тонны бумаг, подписывает тысячи рапортов и ведет бесконечное сражение с бюрократической машиной.

Юрий Касьянов

"Иногда бюрократы проигрывают – и тогда мы освобождает Харьковскую область (в 2022 году), иногда бюрократы выиграют, и тогда враг снова вторгается на Харьковщину (в 2024-м). Вы спросите, какая здесь связь? – Да прямая, прямее никуда – на бумаге укрепления есть, минные поля есть, сил хватает, и "мы все знали", а в реальности деньги на укрепление украдены, мины не той системы, а тот, кто все знал, почему-то не подготовился" ,

– отмечает военный.

По его словам, правда в том, что у нас на бумаге полмиллиона дронов, а в реальности одни не летают, другие без боевых частей, боевые части делаются самопалом, детонаторы тоже, это все незаконно, но изменить законы сложнее, чем жечь вражеские танки, ибо оборона бюрократов толще танковой брони.

"На бумаге у нас растет количество мобилизованных, армия крепнет, а в реальности никто не хочет воевать рядом с уклонистом, который еще вчера мог быть добровольцем, однако бездушная коррумпированная машина мобилизации отразила у него всякое желание служить",

– добавил эксперт.

Кроме того, добавляет Касьянов, на бумаге хорошо работает механизм бронирования сотрудников оборонных предприятий — на практике бронь получают футбольные клубы (не игроки, а бюрократы), а инженеры и собиратели дронов отправляются на войну.

"Система не работает. Чтобы выбить бронь на работников, делающих тебе дроны, приходится просить о содействии министра и даже вице-премьера. Чтобы перевести бойца – просить главнокомандующего. Чтобы получить боеприпасы – звонить в офис президента. Система не работает. Зато все прикрыты бумажками, приказами, положениями, инструкциями. Все вроде бы что-то делают. Что-то важное. Может, ждут россиян?"

– отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина в борьбе за выживание ломает паны Запада.



