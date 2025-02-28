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Военный рассказал, почему не верит в миротворцев в Украине

Украинский офицер поставил под вопрос эффективность миротворцев в Украине.

сегодня, 10:00
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Автор:
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Slava Kot

Лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" считает, что в случае эскалации конфликта миротворцы не встанут в защиту Украины. Кроме того, военный считает, что война набрала бешеные обороты, поэтому не остановится быстро.

Военный рассказал, почему не верит в миротворцев в Украине

Война в Украине. Фото из открытых источников

Военный в собственном Telegram-канале поделился мнением о возможной миротворческой миссии в Украине. Лейтенант выразил скепсис в возможности миротворцев реально удерживать позиции в случае активных боевых действий.

"Хоть убейте, но я больше верю в своих собратьев и силы обороны Украины, чем в потенциальных миротворцев, которые могут оказаться на нашей территории, ну не будут они в случае эскалации защищать нашу страну и держать позиции так, как это делают наши ребята. Они не заходят сюда воевать в случае чего, они зайдут по идее для того, чтобы предотвратить нападение, но мы все проходили это, не хочу, чтобы это стало ОБСЕ в больших масштабах", — пишет "Алекс".

Также военный отреагировал на информацию о возможном скором окончании войны и отверг эти перспективы. По его словам, сейчас быстро остановить войну практически невозможно.

"Вообще у многих сейчас запахло миром, но, по моему мнению, все обманчиво, ведь если трезво взглянуть на ситуацию, то мир даже не виден на горизонте, устал это повторять… расстреливают наших пленных и им настолько насрать, что они открыто выкладывают все эти видео, гордясь этим. Война набрала бешеные обороты, интересы сторон кардинально противоположны, поэтому резкая остановка почти невозможна", — добавляет офицер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный назвал самую большую проблему Украины по состоянию на данный момент.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский призвал Трампа определиться в отношении Украины.



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Источник: https://t.me/officer_alex33/5009
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