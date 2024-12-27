Военный рассказал особенности корейской пехоты на войне против Украины

Лейтенант ВСУ на позывной "Алекс" рассказал о том, что говорят украинские военные о боях против северокорейских солдат. По его словам, они очень "смелые" бойцы, которые работают так — "умри, но исполни" приказ.

Северокорейские военные. Фото из открытых источников

Украинский офицер в Telegram рассказал, как это воевать против корейской пехоты. Несмотря на то, что россияне готовят войска КНДР к современной войне, в том числе с участием беспилотников, те еще не адаптировались к такой ситуации.

"Они довольно бестолково действуют против наших FPV-дронов, в этом плане более подготовлены к этому их ССО. Фактически заметно, что п*дары готовили их к современному полю боя, они пытаются сбивать дроны, но морально к этому КНДРовцы не готовы абсолютно", – пишет военный.

Однако лейтенант отмечает, что другая ситуация наблюдается в ближнем бою, где солдаты из Северной Кореи пытаются выполнять все приказы командования.

"Они очень смелые и отчаянные бойцы, реально в некоторых моментах обезбашенные люди, перед которыми стоит задача — умри, но выполни. Их можно наверняка сравнить с работами, которые не понимают куда они идут, какая их цель, они тупо запрограммированы на одноразовую задачу которую им прописали в коде разработчики. Видите, в плен пока не взяли ни одного, лишнее доказательство моих слов", — указывает офицер.

Как указывает военный, солдаты КНДР сидят целыми подразделениями в траншеях без тепловизоров и приборов ночного видения, которые россияне им "зажали" выдать. Поэтому украинские силы "знатно прессуют" и "кошмарят" северокорейских военных сбросами.

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