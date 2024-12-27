Военный рассказал особенности корейской пехоты на войне против Украины

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Slava Kot
Лейтенант ВСУ на позывной "Алекс" рассказал о том, что говорят украинские военные о боях против северокорейских солдат. По его словам, они очень "смелые" бойцы, которые работают так — "умри, но исполни" приказ.
Северокорейские военные. Фото из открытых источников
Украинский офицер в Telegram рассказал, как это воевать против корейской пехоты. Несмотря на то, что россияне готовят войска КНДР к современной войне, в том числе с участием беспилотников, те еще не адаптировались к такой ситуации.
Однако лейтенант отмечает, что другая ситуация наблюдается в ближнем бою, где солдаты из Северной Кореи пытаются выполнять все приказы командования.
Как указывает военный, солдаты КНДР сидят целыми подразделениями в траншеях без тепловизоров и приборов ночного видения, которые россияне им "зажали" выдать. Поэтому украинские силы "знатно прессуют" и "кошмарят" северокорейских военных сбросами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о военных КНДР нашли способ, как бороться с дронами.
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