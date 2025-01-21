Военный рассказал о встрече со Стивеном Сигалом в российском плену



















Военнослужащий Андрей с позывным "Тритя" из международного легиона Главного управления разведки Министерства обороны Украины рассказал о встрече с популярным актером начала 2000-х годов Стивеном Сигалом. По словам военного, риторика актера была очевидно российской пропагандой.

Военный встретился со Стивеном Сигалом в российском плену

Андрей в интервью "Общественному" рассказал, что провел в плену около двух лет и вспомнил момент со Стивеном Сигалом. Актер приехал во главе "международной делегации" сразу после взрыва в лагере военнопленных в Оленовке, в котором погибли несколько десятков украинских военных.

"После теракта приехала, как нам сказали, международная делегация, среди которой был Стивен Сигал. Он представился волонтером, представителем международного сообщества, которое будет способствовать нашему скорейшему возвращению в Украину. Но его риторика была ощутимо пропагандистской", — рассказал военный.

Военному удалось пообщаться с Сигалом, однако за произнесенные слова его избили в плену.

"Я хорошо знаю английский язык, поэтому вышел с ним пообщаться один на один, без переводчика. Он спросил: хочу ли я вернуться домой. И также спросил, что я думаю об украинском теракте. Я сказал, что считаю, что это не украинская ракета, а заранее заложенная бомба. И за это меня потом забрали на ДИЗО, как наказание. Отбили тогда ноги и били по туловищу. Сильно", — рассказал Андрей.

Андрей с 2014 года служил в полку Азов, а после начала полномасштабного вторжения десантировался на "Азовстали", где впоследствии попал в плен. "Тритя" вернулся на родину из российского плена во время обмена пленными 18 октября прошлого года. Сейчас он проходит реабилитацию, позже планирует вернуться в армию.

В ночь на 29 июля 2022 года в колонии №120 в поселке Оленевка, Донецкой области, раздался взрыв, повлекший массовые жертвы среди украинских военнопленных. В помещении, где произошел взрыв, накануне были переведены украинские военные, в том числе бойцы полка "Азов". Украинские правоохранители квалифицировали этот инцидент как нарушение законов и обычаев войны и сочли его терактом. По данным Офиса генерального прокурора в результате взрыва погибли более 50 человек, а еще по меньшей мере 140 были ранены.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Стивен Сигал снимает фильм о войне в Украине. Говорит, что покажет "всю правду".

Также "Комментарии" писали, что американский актер Стивен Сигал, получивший гражданство России и поддерживающий оккупацию Украины, поздравил Путина на его инаугурации.