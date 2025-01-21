Военный рассказал о встрече со Стивеном Сигалом в российском плену

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Slava Kot
Военнослужащий Андрей с позывным "Тритя" из международного легиона Главного управления разведки Министерства обороны Украины рассказал о встрече с популярным актером начала 2000-х годов Стивеном Сигалом. По словам военного, риторика актера была очевидно российской пропагандой.
Военный встретился со Стивеном Сигалом в российском плену
Андрей в интервью "Общественному" рассказал, что провел в плену около двух лет и вспомнил момент со Стивеном Сигалом. Актер приехал во главе "международной делегации" сразу после взрыва в лагере военнопленных в Оленовке, в котором погибли несколько десятков украинских военных.
Военному удалось пообщаться с Сигалом, однако за произнесенные слова его избили в плену.
Андрей с 2014 года служил в полку Азов, а после начала полномасштабного вторжения десантировался на "Азовстали", где впоследствии попал в плен. "Тритя" вернулся на родину из российского плена во время обмена пленными 18 октября прошлого года. Сейчас он проходит реабилитацию, позже планирует вернуться в армию.
В ночь на 29 июля 2022 года в колонии №120 в поселке Оленевка, Донецкой области, раздался взрыв, повлекший массовые жертвы среди украинских военнопленных. В помещении, где произошел взрыв, накануне были переведены украинские военные, в том числе бойцы полка "Азов". Украинские правоохранители квалифицировали этот инцидент как нарушение законов и обычаев войны и сочли его терактом. По данным Офиса генерального прокурора в результате взрыва погибли более 50 человек, а еще по меньшей мере 140 были ранены.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Стивен Сигал снимает фильм о войне в Украине. Говорит, что покажет "всю правду".
Также "Комментарии" писали, что американский актер Стивен Сигал, получивший гражданство России и поддерживающий оккупацию Украины, поздравил Путина на его инаугурации.
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