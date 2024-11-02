Военный рассказал о тревожном колокольчике с фронта

Лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" рассказал о прорыве одним танком обороны в направлении города Курахово. По его словам, несмотря на то, что российский танк был быстро уничтожен, россияне постоянно оказывают давление и атакуют в этом направлении.

Война в Украине. Фото: 47-й ОМБр

Украинский офицер указывает на тактику россиян, заключающуюся в постоянных попытках прорвать оборону украинских войск, в том числе с использованием бронированной техники.

"Вчера в Курахово прорвался пид*рский танчик. Они применяют банзай атаки своей брони, в надежде, что кто-то куда-то сможет доехать и что-то сделать. Танчик вместе с экипажем был быстро обнулен и толку из этого не было никакого, но колокольчик тревожный", — отмечает лейтенант.

Военный эксперт и директор Defense Express Сергей Згурец считает, что бои за Курахово станут центром тяготения осенне-зимней военной кампании РФ на войне в Украине. По его словам, россияне после прорыва обороны на юге Донбасса пытаются взять под контроль следующие населенные пункты и, таким образом, создать плацдарм для наступления на Покровск.

Згурец отмечает, что сейчас сложно прогнозировать, ведь все зависит от вычисления резервов и силы с обеих сторон в этом направлении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о четырех причинах, почему Россия начала захватывать больше украинских территорий по сравнению с ситуацией в начале этого года и за весь 2023 год. На это влияет слабость украинских укреплений, нехватка опытных войск и вооружения, а также эффективное использование КАБ армией РФ.

Также "Комментарии" писали о том, что Силы обороны установили новый рекорд по потерям армии РФ в октябре.