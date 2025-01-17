Военный рассказал о проблемах россиян на фронте

Украинский военный на позывной "Алекс" рассказал о дефиците бронетехники в российской армии. По его словам, у россиян не только проблемы с бронетехникой, но с артиллерией, которую нашли чем заменить.

Война в Украине. Фото из открытых источников

Военный в Telegram описал ситуацию на фронте и изменения, наблюдаемые в российской армии.

"Пошел уже значительный дефицит бронетехники у п*даров, штурмы колоннами брони, одноразовые такси-БМП ушли в прошлое, а сейчас мы видим, что даже для огневой поддержки не хватает брони, а если есть то боится вылезать, потому что на них охотятся наши FPV", – пишет лейтенант.

По словам офицера, с артиллерией наблюдается аналогичная ситуация. Кроме того, россияне из-за опасности атаки беспилотниками используют в основном дальнобойные образцы.

Военный эксперт по Defense Express Валерий Рябых считает, что одним из ключевых моментов по уменьшению потенциала россиян стали удары по нефтебазам на территории РФ.

"Одним из направлений является уничтожение возможностей логистического обеспечения войск, в частности горючего, являющегося жизненно важным ресурсом для армии на поле боя. Судя по динамике, сейчас у россиян все меньше средств для противостояния таким ударам со стороны Сил обороны. Это может свидетельствовать о дальнейших растущих возможности для Украины на фронте", — подчеркивает эксперт.

Рябых считает, что Украина будет лишь усиливать и совершенствовать атаки вглубь России, а также создаст другие различные способы ударов по критическим объектам в РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Зеленского, будет ли Украина иметь преимущество, если война будет продолжаться дольше.

Также "Комментарии" писали, что защита нефтебазы не спасла, ведь БПЛА смогли пробить сетку на НПЗ в России, а "Роснефть" потеряла еще одну нефтебазу.