Военный рассказал о проблемах россиян на фронте

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Slava Kot
Украинский военный на позывной "Алекс" рассказал о дефиците бронетехники в российской армии. По его словам, у россиян не только проблемы с бронетехникой, но с артиллерией, которую нашли чем заменить.
Война в Украине. Фото из открытых источников
Военный в Telegram описал ситуацию на фронте и изменения, наблюдаемые в российской армии.
По словам офицера, с артиллерией наблюдается аналогичная ситуация. Кроме того, россияне из-за опасности атаки беспилотниками используют в основном дальнобойные образцы.
Военный эксперт по Defense Express Валерий Рябых считает, что одним из ключевых моментов по уменьшению потенциала россиян стали удары по нефтебазам на территории РФ.
Рябых считает, что Украина будет лишь усиливать и совершенствовать атаки вглубь России, а также создаст другие различные способы ударов по критическим объектам в РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Зеленского, будет ли Украина иметь преимущество, если война будет продолжаться дольше.
Также "Комментарии" писали, что защита нефтебазы не спасла, ведь БПЛА смогли пробить сетку на НПЗ в России, а "Роснефть" потеряла еще одну нефтебазу.
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