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Военный рассказал, на что россияне превратили Бахмут

С мая 2022 Бахмут был форпостом обороны Украины, где стойко держали оборону украинские военные.

сегодня, 19:10
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Автор:
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Лиля Воробьева

  Спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что российские оккупационные силы используют шахты в оккупированном Бахмуте Донецкой области в военных целях.

Военный рассказал, на что россияне превратили Бахмут

Оккупированный Бахмут (фото из открытых источников)

"На сегодняшний день Бахмут на временно оккупированной территории служит первым пунктом для временной дислокации 98-й воздушной десантной дивизии и 3-го армейского корпуса. Город стал шахтами врага", — заявил он в эфире телемарафона.

Волошин подчеркнул, что город превращен в своеобразный логистический хаб для оккупантов. Благодаря наличию шахт, укреплений и укрытий, российские войска хранят там боеприпасы, технику, а также склады с горючим и смазочными материалами.

Бахмут, начиная с мая 2022 года, играл роль важного форпоста обороны для украинских военных. Однако в мае 2023 года город был захвачен российскими силами, а в результате продолжительных боев его почти полностью разрушили.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Бахмуте чеченцы обустроили военный госпиталь . В Бахмуте бойцы чеченского спецназа "Ахмат" открыли новый медицинский военный госпиталь. Здесь лечат раненых бойцов русской армии. Видео, на котором зафиксирован госпиталь, распространили пропагандистские медиа.

По кадрам можно понять, что в госпитале есть зоны для проведения операций, самодельные палаты для военных, столовая. Медики работают здесь круглосуточно, пишут российские источники, потому что в Бахмут регулярно привозят многих раненых. Пропагандисты жалуются, что больше всего хлопот им доставляют украинские дроны.

В общем, условия в госпитале просты, без всякой роскоши. Но при этом россияне кичатся, что в палатах для пациентов поставили телевизоры и игровые приставки.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
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