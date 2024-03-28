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Военный рассказал, как РФ уже использует военных, проигравшихся в онлайн-казино

Военный с долгами является лучшим подарком врагу, ведь его можно завербовать, считает военный Юрий Гудыменко, и добавляет, что в этом кроется большая опасность

сегодня, 13:46
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил в Фейсбуке Юрий Гудыменко, вопрос онлайн-казино во время войны гораздо глубже, чем кажется. По его словам, не секрет, что некоторые события, происходящие на территории РФ, происходят руками самих россиян, которые влезли в долги и готовы на все чтобы их закрыть. Это уже не раз было в публичном пространстве, об этом говорят и сами россияне потом на допросах, добавил Гудыменко.

Военный рассказал, как РФ уже использует военных, проигравшихся в онлайн-казино

Юрий Гудыменко

"Человек с долгами – самый податливый инструмент для вербовки. И если вы думаете, что этим инструментом пользуемся только мы, то вы ох*енно ошибаетесь. Россияне знают об этом не хуже нас, и пользуются гиперактивно. А наш боец с долгами – просто подарок для них. Примеров не будет, но, к сожалению, не потому, что их нет. Они есть"
, – рассказал Гудыменко.

Также он рассказал, что уже много раз слышал от военных истории о волонтерских теплаках, которые продают влезшие в долги из-за проигранных средств бойцы, о постоянных конфликтах внутри подразделений с лудоманами и все в таком же духе.

По мнению Гудыменко, во время войны, по крайней мере, на территориях, приближенных к линии фронта, доступ к онлайн-казино должен быть ограничен так же, как и доступ к алкоголю, потому что вред от этого огромный, хотя и не публичный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в течение 2023 года украинцы проиграли в азартные игры 144 млрд гривен. При этом известно, что в онлайн-казино играют и военные.

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко , 9 из 10 военных имеют проблемы с азартными играми. По его словам, военные проиграют деньги, затем берут кредиты, чтобы погасить долги. И так все идет по кругу.





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Источник: https://www.facebook.com/hudymenko/posts/pfbid02sb3KhzbVxh74WkkpgQeQU7bbWAcB9DhvbTUdiWv3P3rnF8GnsbDcyzSgqDZrbbuJl
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