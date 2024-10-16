Военный рассказал, как фермеры блокируют работу военных, чтобы они не ездили по их полям

Правительство согласовало законопроект о принудительном отчуждении земель под фортификации, и это – не измена, говорит военный Александр Карпьюк. По его словам, действительно, есть большая проблема в том, что фермеры не разрешают копать на своих полях оборонительные укрепления и всячески этому препятствуют.

Александр Карпьюк

Военный рассказал о селе Мариновка, где находился один из блиндажей, где он вместе с другими военными прошлой зимой принимали удар по Авдеевке.

"В блиндаже в посадке был центр управления полетами, а на поле мы сажали самолет. И большинство полей там еще с осени были окопаны плугом максимально глубоко, чтобы "по моему полю не ездили военные. А то мне там урожай собирать, а я их знаю, они же в каждой посадке себя блиндаж выкопают". По этому по полю мог проехать трактор, но не колесная техника. А у нас там высота, нам нужно было туда, и всю зиму мы занимались офф-роадом, перед тем как заступали на дежурство", — рассказывает военный.

Впрочем, по его словам, фермеру этого показалось мало, поэтому он специально пригнал трактор и обкопал свои поля рвом в метр глубиной, когда увидел, что по полям его военные упорно катаются до посадки.

"Вот только эти пути между полями очень быстро убили грузовики и MRAPы, и уже к январю проехать там было невозможно, автомобиль просто сползал боком по грязи в этот ров. Едешь ты на работу, а там машина стоит боком во рву, и военные ах*ревши стоят рядом, не знают что делать, потому что это зона куда постоянно работала артиллерия", — говорит Карпюк .

По его словам, вся зима была под месседжами: "Мы застряли, не можем доехать до позиции, вылет откладывается. Высылайте Новатор или Хамер, пусть нас вытянет". "Новатор застрял, сейчас будем отправлять второй новатор". "Второй Новатор тоже застрял". "Мы нашли здесь ЗИЛ топливозаправщик, он нас вытаскивает, и первый Новатор. Сбросьте коры второго Новатора, мы сейчас этот ЗИЛ к нему отправим".

"Ах*ренно заниматься оф-роадом на топливозаправщике, там где постоянно арта работает с ланцетами, мммм, кайф. А в это время на Авдеевке идут штурмы. И это я не инженер, я бплашник, который вообще не должен был встречаться с сопротивлением населения по фортификациям. Представляю, какие истории могут рассказать инженеры, которым поставили задачу срочно фортифицировать какую-нибудь линию", — добавил военный.

При этом он подчеркнул, что ни Мариновки, ни дома фермера нет – их уничтожили российские КАБы и артиллерия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военные критикуют украинские фортификации.



