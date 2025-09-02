Военный рассказал, к чему готовятся оккупанты на Сумском направлении

Главком Александр Сырский в конце августа сообщал о положительных тенденциях и фронте. Военные рассказали, что происходит в Сумской области в начале сентября.

Война в Украине. Иллюстративное фото

Мэр Геническа Станислав Бунятов отметил, что на Сумском направлении враг немного притих в пехотной работе, но "двоечки" периодически все же пытаются шевелиться". Держим на контроле, расслабиться не даем, отметил военный.

По его словам, нужно улучшать линии обороны: над окопами в тылу почти нет сетевого перекрытия против FPV. Военный отметил, что дороги начали затягивать сетками, но работы еще много.

"Оккупанты, в свою очередь в тылу роют километровые рвы и перекрывают их, чтобы в случае нашего прорыва не иметь критических проблем с логистическими сообщениями и не лазить по трубам", — сообщил Бунятов.

Также, по словам военного, по энергетическим объектам прифронтовых городов по очереди регулярно прилетают "шахеды", создавая предпосылки для энергетического кризиса зимой. Поэтому, отметил он, может быть тяжеловато.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в августе 2024 года стартовало российское подразделение "Рубикон". За это время им удалось уничтожить тысячи единиц техники, БПЛА и убить и покалечить украинцев. Об этом сообщила руководитель Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones Мария Берлинская.

По словам Берлинской, в "Рубиконе" блестящее управление — они системно работают, наладили эффективный отбор личного состава, подготовку. Также, как отметила она, снабжены всеми необходимыми средствами — их "заливают деньгами". К тому же, они активно масштабируются.