Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Главком Александр Сырский в конце августа сообщал о положительных тенденциях и фронте. Военные рассказали, что происходит в Сумской области в начале сентября.
Война в Украине. Иллюстративное фото
Мэр Геническа Станислав Бунятов отметил, что на Сумском направлении враг немного притих в пехотной работе, но "двоечки" периодически все же пытаются шевелиться". Держим на контроле, расслабиться не даем, отметил военный.
По его словам, нужно улучшать линии обороны: над окопами в тылу почти нет сетевого перекрытия против FPV. Военный отметил, что дороги начали затягивать сетками, но работы еще много.
Также, по словам военного, по энергетическим объектам прифронтовых городов по очереди регулярно прилетают "шахеды", создавая предпосылки для энергетического кризиса зимой. Поэтому, отметил он, может быть тяжеловато.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в августе 2024 года стартовало российское подразделение "Рубикон". За это время им удалось уничтожить тысячи единиц техники, БПЛА и убить и покалечить украинцев. Об этом сообщила руководитель Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones Мария Берлинская.
По словам Берлинской, в "Рубиконе" блестящее управление — они системно работают, наладили эффективный отбор личного состава, подготовку. Также, как отметила она, снабжены всеми необходимыми средствами — их "заливают деньгами". К тому же, они активно масштабируются.