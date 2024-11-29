Военный рассказал, действительно ли есть «договорняки» по сдаче Донбасса

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Ткачик Олеся
В течение последнего года все чаще распространяются слухи о том, что якобы есть какие-то "договоренности" и что Донбасс "сливают", говорит лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".
Бои в Донецкой области
По его словам, вся линия боестолкновения разделена на зоны ответственности, которые закреплены за каждой бригадой, потому что она содержит этот участок. И вот здесь, подчеркивает военный, уже от каждого подразделения зависит, насколько грамотно будет организована, в нашем случае, оборона и будут ли удержаны территории.
По его словам, отсюда возникает вопрос, кто в этом виноват.
По его словам, необходимо очень тщательно относиться к подбору лиц на должности комбригов и постоянно спрашивать с них не только за результаты, но и за эффективность и боеспособность подразделения, на что никто не обращает внимания в погоне за результатами и выполнением "дыбильных" установок.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военные также сказали о "ждунях", которые не рады Силам обороны и готовы сдать их позиции врагу.
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