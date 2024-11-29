Военный рассказал, действительно ли есть «договорняки» по сдаче Донбасса

В течение последнего года все чаще распространяются слухи о том, что якобы есть какие-то "договоренности" и что Донбасс "сливают", говорит лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Бои в Донецкой области

"Если честно, то все гораздо проще, вот все пацаны, которые варятся в этой теме, согласятся со мной, что такие пробы по большей степени на совести командиров бригад, которые неспособны наладить службу внутри подразделения и таких до*рена", — отметил военный.

По его словам, вся линия боестолкновения разделена на зоны ответственности, которые закреплены за каждой бригадой, потому что она содержит этот участок. И вот здесь, подчеркивает военный, уже от каждого подразделения зависит, насколько грамотно будет организована, в нашем случае, оборона и будут ли удержаны территории.

"Из-за одной бригады враг может как минимум продвинуться, захватить дополнительные территории, а как максимум, вы можете очень так ни*уйово подставить своего соседа, который в свою очередь нормально держит рубежи. Таких случаев в последнее время очень много. Очень", – подчеркнул "Алекс".

По его словам, отсюда возникает вопрос, кто в этом виноват.

"Кто крайний? — Командир бригады, потому что он хозяин в своем дворе и больше никто кроме него не может навести здесь порядок. Поэтому утвердились стереотипы о бригадах: какая-то "дырява", какая-то наоборот", — отметил военный.

По его словам, необходимо очень тщательно относиться к подбору лиц на должности комбригов и постоянно спрашивать с них не только за результаты, но и за эффективность и боеспособность подразделения, на что никто не обращает внимания в погоне за результатами и выполнением "дыбильных" установок.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военные также сказали о "ждунях", которые не рады Силам обороны и готовы сдать их позиции врагу.



