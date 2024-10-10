Военный рассказал, что экономическое бронирование это откуп от войны

Предложенная властями Украины модель экономического бронирования, при которой гражданам предлагается ежемесячно платить более 20 тысяч гривен, чтобы не быть мобилизованными, вызвала бурные дискуссии. Украинский доброволец и депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк назвал это решение узаконенным откупом от обязательной службы в армии.

Экономическое бронирование

Черняк подчеркнул, что в Украине давно существует практика, когда за деньги можно избежать ответственности практически за любое правонарушение. Однако, по его словам, легализация экономического бронирования нарушает принципы Конституции и превращает защиту страны в вопрос финансовых возможностей.

“Экономическое бронирование — это, по сути, узаконенный откуп от службы во время войны, что является прямой обязанностью. И если государство это санкционирует, то оно фактически расписывается в собственной беспомощности и неспособности обеспечить выполнение обязанностей своими гражданами", — заявил Черняк.

Читайте также на портале “Комментарии”- Минэкономики совместно с Минобороны и другими заинтересованными структурами подготовили изменения в правила бронирования работников, которые будут рассмотрены на следующем заседании правительства. Об этом сообщает издание The page со ссылкой на источник в Кабинете Министров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ранее правительство внесло изменения в Порядок бронирования военнообязанных во время военного состояния средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Действие). Кроме того, правительство уточнило требования к информации, которая должна содержаться в списках бронирования, дополнив перечень следующими данными: реквизиты военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме); военно-учетная специальность; дата уточнения военно-учетных данных.