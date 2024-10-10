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Военный рассказал, что экономическое бронирование это откуп от войны

Экономическое бронирование - способ отсрочки от мобилизации: Игорь Черняк

сегодня, 14:51
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Черновалова Кристина

Предложенная властями Украины модель экономического бронирования, при которой гражданам предлагается ежемесячно платить более 20 тысяч гривен, чтобы не быть мобилизованными, вызвала бурные дискуссии. Украинский доброволец и депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк назвал это решение узаконенным откупом от обязательной службы в армии.

Военный рассказал, что экономическое бронирование это откуп от войны

Экономическое бронирование

Черняк подчеркнул, что в Украине давно существует практика, когда за деньги можно избежать ответственности практически за любое правонарушение. Однако, по его словам, легализация экономического бронирования нарушает принципы Конституции и превращает защиту страны в вопрос финансовых возможностей.

“Экономическое бронирование — это, по сути, узаконенный откуп от службы во время войны, что является прямой обязанностью. И если государство это санкционирует, то оно фактически расписывается в собственной беспомощности и неспособности обеспечить выполнение обязанностей своими гражданами", — заявил Черняк.

Читайте также на портале “Комментарии”- Минэкономики совместно с Минобороны и другими заинтересованными структурами подготовили изменения в правила бронирования работников, которые будут рассмотрены на следующем заседании правительства. Об этом сообщает издание The page со ссылкой на источник в Кабинете Министров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ранее правительство внесло изменения в Порядок бронирования военнообязанных во время военного состояния средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Портал Действие). Кроме того, правительство уточнило требования к информации, которая должна содержаться в списках бронирования, дополнив перечень следующими данными: реквизиты военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме); военно-учетная специальность; дата уточнения военно-учетных данных.



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Источник: https://www.facebook.com/igor.cherniak.12
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