Военный прогнозирует, что конфликтов с ТЦК будет еще больше: в чем причина

По прогнозам военного Юрия Касьянова, все идет к тому, что громких конфликтов с участием сотрудников ТЦК будет становиться все больше. Он считает, что этому есть только две причины, а именно: несправедливая, непрозрачная, репрессивная мобилизация, а также неэффективная, устаревшая, репрессивная машина мобилизации, те же военкоматы, которые достались Украине в наследство от Советского Союза, и изменили только вывеску.

Произвол ТЦК

Касьянов говорит, что действительно непонятно, почему ТЦК находятся под командованием Сухопутных войск, когда они обеспечивают человеческим ресурсом все силовые структуры Украины. С одной стороны, отмечает военный, есть законы о мобилизации, очень несовершенные, с другой – прямые приказы командования, не терпящие двоякого толкования. Например, говорит Касьянов, есть приказ давать по 100 человек в сутки — будут ловить 100 человек в сутки, при этом никто не будет учитывать ни бронь, ни здравый смысл.

"ТЦК давно нужно было вывести в подчинение Минобороны, убрать из них военных (зачем там военные?), насытить списанными из армии военнослужащими, которые получили ранения и хорошо знают, что такое война",

– считает Касьянов.

Однако, по его словам, полгода или год Верховная Рада вместе с правительством, Генштабом, Министерством обороны и Офисом президента рожали закон о мобилизации, который, по сути, ничем не отличается от советских законов. То есть, говорит военный, действительно совковая репрессивная мобилизация не была изменена.

"Справедливости нет – кого поймали, тот и пойдет воевать, а кто сможет отмазаться, тот благополучно переживет войну. Тысячи лазеек в законодательстве надежно защищают близких к государственному аппарату людей, жирную прослойку самых богатых и бандитов, которые все купят и со всеми договорятся. Нехватку бойцов решают за счет пожарных, медиков, оружейников, перевозчиков. Сейчас еще прибавится "экономическое бронирование" – легальный откуп крупного бизнеса за деньги – и социальный взрыв будет неизбежен",

– говорит Касьянов.

Однако, по его словам, все можно было сделать, как, например, в Соединенных Штатах, когда прозрачная, публичная лотерея определяет, кто пойдет воевать сегодня, а кто — завтра.

"Вытащили пулю с датой твоего дня рождения, и ты идешь в военкомат вместе со всеми родившимися в этот день. Всё просто. Справедливо. И прекрасно работает в справедливом, демократическом обществе, где свято чтят права человека и гражданина",

– говорит Касьянов.

Однако Украина не может оторваться от советского прошлого, отмечает военный. И именно это – порождает потасовки на улице с работниками ТЦК.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в ВР сказали о шокирующих случаях в работе ТЦК.



