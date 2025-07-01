Военный призвал сократить сроки БОВП: какая причина

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что срок базовой общевоенной подготовки (БОВП) будет увеличен на два дня – с 49 до 51 дня. Однако украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" считает, что БОВП можно сократить до 30 дней.

Станислав Бунятов. Фото из открытых источников

Станислав Бунятов в собственном Telegram отреагировал на увеличение сроков БОВП, отметив, что программу базовой общей военной подготовки можно сократить на 21 день. Военный предлагает оставшееся время перераспределить для обучения в военных подразделениях, куда отправляют военнослужащих после БОВП.

"На самом деле целесообразнее было бы сократить подготовку до 30 дней и добавить 21 день обучения непосредственно в подразделении — в дополнение к имеющимся сейчас 14", — отмечает военный.

Бунятов также призвал провести проверку военных инструкторов. По его словам, в учебных центрах могут быть люди, которые не имеют боевого опыта.

"В некоторых случаях наблюдаются факты коррупции — отдельные лица за взятки занимают должности инструкторов, не имея ни одного боевого опыта. Возникает логичный вопрос: чему может научить человек, который никогда не был на фронте? Различать начальников по размеру живота?", — добавляет Бунятов.

Напомним, что Александр Сырский объяснил увеличение времени БОВП на два дня из-за смены программы, которая будет включать обучение по противодействию ударным беспилотникам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что получает военный при попадании в армию. В ВСУ показали полный список вещей.

Также "Комментарии" писали, что всех студентов отправят на БОВП.