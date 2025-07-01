logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военный призвал сократить сроки БОВП: какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Военный призвал сократить сроки БОВП: какая причина

Военный предлагает сократить сроки БОВП до 30 дней, вместо 51, как сообщил Сырский.

1 июля 2025, 14:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что срок базовой общевоенной подготовки (БОВП) будет увеличен на два дня – с 49 до 51 дня. Однако украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" считает, что БОВП можно сократить до 30 дней.

Военный призвал сократить сроки БОВП: какая причина

Станислав Бунятов. Фото из открытых источников

Станислав Бунятов в собственном Telegram отреагировал на увеличение сроков БОВП, отметив, что программу базовой общей военной подготовки можно сократить на 21 день. Военный предлагает оставшееся время перераспределить для обучения в военных подразделениях, куда отправляют военнослужащих после БОВП.

"На самом деле целесообразнее было бы сократить подготовку до 30 дней и добавить 21 день обучения непосредственно в подразделении — в дополнение к имеющимся сейчас 14", — отмечает военный.

Бунятов также призвал провести проверку военных инструкторов. По его словам, в учебных центрах могут быть люди, которые не имеют боевого опыта.

"В некоторых случаях наблюдаются факты коррупции — отдельные лица за взятки занимают должности инструкторов, не имея ни одного боевого опыта. Возникает логичный вопрос: чему может научить человек, который никогда не был на фронте? Различать начальников по размеру живота?", — добавляет Бунятов.

Напомним, что Александр Сырский объяснил увеличение времени БОВП на два дня из-за смены программы, которая будет включать обучение по противодействию ударным беспилотникам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что получает военный при попадании в армию. В ВСУ показали полный список вещей.

Также "Комментарии" писали, что всех студентов отправят на БОВП.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости