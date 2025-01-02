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Военный призвал идти на переговоры с Россией: назвал важное условие

Военный указывает на необходимость Украины выиграть аргументы для будущих переговоров с Россией для окончания войны.

сегодня, 10:53
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Автор:
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Slava Kot

Командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов на позывной "Осман" заявил, что Украина может идти на переговоры с Россией. Однако военный указывает, что эти переговоры должны быть не на условиях озвучены российским диктатором Владимиром Путиным, а на пунктах, которые предложит Украина.

Военный призвал идти на переговоры с Россией: назвал важное условие

Условия начала мирных переговоров Украины и России. Фото из открытых источников

Станислав Бунятов в Telegram поделился своим мнением о возможности переговоров между Украиной и Россией для окончания войны. По его словам, переговоры не следует исключать, однако они должны быть на условиях Украины.

"Большинство говорит о том, что никакие переговоры не нужны, но я немного другого субъективного мнения. Нужны, но не на условиях, которые нам навязывают россияне, надо дать россиянам п*зды и выиграть какие-то аргументы для этих переговоров, потому что сейчас у нас только Курская область, которая ежедневно тает и уносит с собой наших людей", — пишет военный.

Бунятов указывает, что Украине нужно усиливаться технологически и совершать "роботизированные штурмы" против российских оккупантов. По его словам, Украина в войне против России может устоять благодаря технологиям или проигрывает с потерями, в частности жизнью достойных людей.

"Для этого нужно не просто кричать о "недостаточно большой цене для россиян", а сделать так, чтобы мы переходили к роботизированным штурмам, не собирали деньги на беспилотники, уже давно испытанные и видевшие реальную борьбу с коррупцией и предателями. Мы или выстоим за счет технологий, или проигрываем и положим на фронте достойных этой страны, как никто другой. Других вариантов не существует", – добавляет военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о военном из Третьего штурмового, который дал прогноз для Украины на 2025 год.

Также "Комментарии" писали о том, что окончание войны между Украиной и Россией может наступить в 2025 году.



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Источник: https://t.me/stanislav_osman/7944
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