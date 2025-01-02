Военный призвал идти на переговоры с Россией: назвал важное условие

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Slava Kot
Командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов на позывной "Осман" заявил, что Украина может идти на переговоры с Россией. Однако военный указывает, что эти переговоры должны быть не на условиях озвучены российским диктатором Владимиром Путиным, а на пунктах, которые предложит Украина.
Условия начала мирных переговоров Украины и России. Фото из открытых источников
Станислав Бунятов в Telegram поделился своим мнением о возможности переговоров между Украиной и Россией для окончания войны. По его словам, переговоры не следует исключать, однако они должны быть на условиях Украины.
Бунятов указывает, что Украине нужно усиливаться технологически и совершать "роботизированные штурмы" против российских оккупантов. По его словам, Украина в войне против России может устоять благодаря технологиям или проигрывает с потерями, в частности жизнью достойных людей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о военном из Третьего штурмового, который дал прогноз для Украины на 2025 год.
Также "Комментарии" писали о том, что окончание войны между Украиной и Россией может наступить в 2025 году.
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