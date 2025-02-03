Военный поразил цифрами уклонистов, СЗЧшников и дезертиров, которые не несут никакого наказания

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Ткачик Олеся
На Западе начали раздаваться разговоры о том, что Украина – истощилась. Впрочем, как заявил военный Игорь Луценко, на самом деле измоталась не Украина, просто у чиновников госструктур заканчиваются идеи, как обеспечить фронт.
Война в Украине
По словам Луценко, людей на фронте не хватает потому, что де-факто в Украине нет никакой принудительной мобилизации и служба в армии добровольная.
Во-вторых, по его словам, в Украине за предыдущий год в четыре раза выросли числом дезертиры и СЗЧшники. По официальным данным их 90 тысяч человек, что составляет 15 бригад. Как сообщил Луценко, в суд передано лишь немногим более 2 тысяч дел. И это при том, добавляет он, что на самом деле цифра СЗЧ в разы реально больше – вот и получаем все тот же 1% вероятности наказания.
В-третьих, подчеркивает военная, в Украине де-факто открытая граница. По его мнению, ловят в лучшем случае 1% уклонистов.
То есть, подчеркивает Луценко, Украина не истощена, человеческого ресурса хватает, однако его ни кнутом, ни пряником не могут привлечь в ряды войска. При этом, единственной структурой, применяющей принуждение к уклоняющимся – это ТЦК, хотя такие действия не являются в полной мере в ее функциях. При этом полиция, ГБР, прокуратура пытаются быть в тени, хотя они и являются, по определению, аппаратом принуждения, добавил военный.
По его словам, те боевые подразделения, которые работают лучшее оборудование, правильно сами себя организовали – они показывают прекрасные результаты. Если в них вливать людей, средства, не мешать им идиотскими приказами – мы остановим РФ там, где она сейчас.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе считают, что в Украине нужно провести выборы, чтобы новые власти подписали договоренности с РФ.
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