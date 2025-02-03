Военный поразил цифрами уклонистов, СЗЧшников и дезертиров, которые не несут никакого наказания

На Западе начали раздаваться разговоры о том, что Украина – истощилась. Впрочем, как заявил военный Игорь Луценко, на самом деле измоталась не Украина, просто у чиновников госструктур заканчиваются идеи, как обеспечить фронт.

Война в Украине

По словам Луценко, людей на фронте не хватает потому, что де-факто в Украине нет никакой принудительной мобилизации и служба в армии добровольная.

"Во-первых, у нас, по официальной информации, 500 тысяч уклонистов. Знаете, сколько передали в суд за 2 предыдущих года? Целых три с лишним тысячи. То есть вероятность, что государство ПОПЫТАЕТСЯ (ибо суд – еще совсем не наказание!) тебя наказать за уклонение – меньше процента. Даже ничего не нужно платить", — говорит Луценко.

Во-вторых, по его словам, в Украине за предыдущий год в четыре раза выросли числом дезертиры и СЗЧшники. По официальным данным их 90 тысяч человек, что составляет 15 бригад. Как сообщил Луценко, в суд передано лишь немногим более 2 тысяч дел. И это при том, добавляет он, что на самом деле цифра СЗЧ в разы реально больше – вот и получаем все тот же 1% вероятности наказания.

В-третьих, подчеркивает военная, в Украине де-факто открытая граница. По его мнению, ловят в лучшем случае 1% уклонистов.

То есть, подчеркивает Луценко, Украина не истощена, человеческого ресурса хватает, однако его ни кнутом, ни пряником не могут привлечь в ряды войска. При этом, единственной структурой, применяющей принуждение к уклоняющимся – это ТЦК, хотя такие действия не являются в полной мере в ее функциях. При этом полиция, ГБР, прокуратура пытаются быть в тени, хотя они и являются, по определению, аппаратом принуждения, добавил военный.

"Кстати. Ищет ли кто-то кадровый ресурс за границей? Сколько Украина платит рекрутерам, приводящим к ней на службу иностранцев? Неужели среди нескольких миллиардов населения лояльных или нейтральных стран для нас не находится хотя бы 20 тысяч рекрутов в месяц? Я в это не готов поверить", – отметил Луценко.

По его словам, те боевые подразделения, которые работают лучшее оборудование, правильно сами себя организовали – они показывают прекрасные результаты. Если в них вливать людей, средства, не мешать им идиотскими приказами – мы остановим РФ там, где она сейчас.

"Остановка наступления РФ – остановка "СВО" – потеря смысла войны. РФ усыпится. Объясните этим западным умникам", – добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе считают, что в Украине нужно провести выборы, чтобы новые власти подписали договоренности с РФ.



