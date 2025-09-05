Завершается лето, началась осень, а это значит, что на фронте активизируется нашествие мышей, которые будут искать, где погреться, а также тянуться поближе к людям в поисках пищи.

Военный показал, с кем ему приходится сосуществовать в одном блиндаже

В прошлые годы военные неоднократно показывали, как им приходится страдать из-за нашествия грызунов: мыши прогрызают пакеты с пайками, грызут одежду, прячутся в рюкзаках и просто в прямом смысле бегают по головам.

На помощь военным, как оказалось, приходят не только кошки.

Военнослужащий ВСУ Богдан Климчук показал , какие еще животные хотя иногда помогают заснуть в полевых условиях. Это полозы.

"Пытаюсь заснуть в блиндаже. Вместо колыбельной — выходы и приходы артиллерии. Когда уже почти засыпал, по голове пробежала мышь, а другая нагло залезла под покрывало. Сон сорван. Хорошо, что есть кофе – скоро заступать. И хорошо, что есть полозы. Если бы не они — грызунов было бы еще больше. Помню, когда впервые увидели этих двухметровых "соседей" — побратим шлепнулся со стула, а я с криком махал палкой, пытаясь их выгнать. Потом искал всякие средства против них, но напрасно: змей стало меньше, зато мышей стало больше. Страхи войны – это тоже наши соседи. И вместо того, чтобы бороться с ними, иногда лучше научиться сосуществовать", – отмечает военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что грызуны успешно конкурируют с оккупантами по уровню совершения неприятностей. "Небоевыми потерями" от них могут быть: испорченные запасы, обувь, одежда, техника. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию оперативно-тактической группировки "Харьков".

"Наши бойцы заботятся о защите проводов от мышей. Потому что сети проводов — это работа старлинка, зарядка батарей средств освещения, работа генератора, связь. Мыши любят грызть провода. А бойцы прячут провода в "гофру", чтобы сохранить боеспособность", — отмечают в ОТУ "Харьков".