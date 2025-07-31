Военный подверг критике идею Сырского перенести учебные полигоны под землю после атак РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после очередного удара России по военному полигону заявил о необходимости перевода учебного процесса максимально под землю. Однако украинский военный на позывной "Алекс" раскритиковал такую идею главкома.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото из открытых источников

Старший лейтенант Сил обороны на позывной "Алекс" критикует предложение Сырского по поводу подземных полигонов.

"Перенос полигонов под землю – это борьба с последствиями, а не с причинами, которые постоянно любят делать в армии", – указывает офицер.

По его словам, "наверное у нас халатность настолько неизлечима", что командование вместо наведения дисциплины, порядка и "добавить ума в головах руководителей некоторых учебных центров" решило, что "проще потратить бешеный ресурс на то, чтобы строить подземные полигоны".

Несмотря на критику, военный соглашается, что некоторые процессы обучения следует перевести под землю, однако отмечает, что не все.

"Возможно НЕКОТОРЫЕ специальные учебные центры и должны быть под землей, из-за, допустим, их важности и секретности, но не все, потому что мы, банально, не из богатой семьи — не хватит на это денег и времени нужно немало", — заключает военный.

Напомним, что 29 июля армия РФ нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. В ответ Сырский подчеркнул необходимость соблюдения требований безопасности на полигонах и в учебных центрах и заявил о необходимости максимально перевести под землю учебный процесс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне ударили баллистикой по военному полигону в Черниговской области, где погибли военные.