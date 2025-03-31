Военный по контракту "18-24" погиб на фронте: что известно

Российская пропаганда распространяет фейки о гибели военных, подписавших контракт для 18-24-летних. Тем самым продолжают попытки дискредитации программы.

Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российские Telegram-каналы распространяют очередной фейк. На этот раз публикуют фейковый некролог якобы 20-летнего военнослужащего Владимира с позывным "Лунтик". Сообщается, что военный якобы погиб 24 марта. Утверждается, что об этом сообщила его мать.

В Центре противодействия дезинформации пояснили, что "Лунтик" — один из героев сюжета, ранее обнародовавшего украинское медиа.

"На самом деле Владимир "Лунтик" жив. Пропагандисты использовали фото другого погибшего военно и вставили туда лицо "Лунтика". Кроме того, военнослужащие по контракту "18-24" еще проходят подготовку и не участвуют в боевых действиях", — пояснили в Центре противодействия дезинформации.

Это уже не первая попытка дискредитации программы контракта для 18-24-летних.

Напомним, что российские пропагандистские каналы в Telegram, как писал портал "Комментарии", распространяли ложную информацию. Отмечают, что якобы на Курщине погибла первая группа 18-24-летних контрактников из 92 ОШБр.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заверили, что эта информация — на самом деле российский бред. По данным Центра, первые рекруты по контракту для 18-24-летних с 92 ОШБр начали проходить базовую общевойсковую подготовку в Харьковской области только с 16 марта. Отмечается, что базовая подготовка новобранцев длится 45 дней, затем – 14 дней профессиональной подготовки, и столько же времени – на курс адаптации в воинской части.



