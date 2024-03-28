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Военный об оккупации Харькова: Какое-то дежавю. Когда-то нас уверяли, что и Путин не нападет

Военный Юрий Касьянов подверг критике легкомысленное отношение власти к информации по поводу того, что россияне могут захватить Харьков. По его словам, как и два года назад, украинцам советуют не паниковать

сегодня, 16:11
Автор:
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Ткачик Олеся
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Юрий Касьянов отметил, что сейчас всю информацию вокруг предполагаемого захвата Харькова называют враждебной ИПСО. При этом, по его словам, такая же ситуация была и до полномасштабного вторжения России, когда украинцев призывали не паниковать, а готовиться к майским праздникам и приготовлению шашлыков на природе.

Военный об оккупации Харькова: Какое-то дежавю. Когда-то нас уверяли, что и Путин не нападет

Юрий Касьянов

"Дежавю. Два года прошло, а сотни экспертов, министров, депутатов снова успокаивают население: ударные группировки врага не сформированы, никакого наступления со стороны Беларуси не будет, воздушный десант в Гостомель невозможен, Харькову ничего не угрожает",
– написал в Фейсбуке Касьянов.

По его словам, такие заявления понять сложно, можно даже подумать, что войны в Украине нет.

"Для чего успокаивать хомячков, которых, напротив, нужно выгонять на полигоны и учить элементарным навыкам войны, мобилизовать на копание окопов, сооружение бомбоубежищ, организацию отрядов гражданской обороны"
, – подчеркнул военный.

Он добавил, что ничего из этого не делается, однако активно разгоняются информация о "враждебной ИПСО".

Кроме того, он обратил внимание на то, что в Киеве есть некий "Совет обороны", который вдруг очнулся и проникся вероятностью проникновения в столицу ДРГ, дезинформацией в соцсетях и безопасностью людей на "массовых мероприятиях".

"Какие "массовые мероприятия" во время войны? Давайте я расшифрую. Кто-то очень умный дал указание киевским властям (думаю, и в других городах тоже) "проработать меры" на случай протестов и беспорядков в связи с окончанием назначенного Конституцией срока президентских полномочий Зеленского. Отсюда и "ДРГ" и "дезинформация в соцсетях". В общем, бред",
– подчеркнул военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что якобы у РФ нет сил и средств на то, чтобы захватить Харьков.




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Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid02Nhkt3qKcvwnAr9xC8fdtKxgr6aiU79UrEz9MLsxUZCTCHczLBwCZubTV6BhEanSHl
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 16:17

Українці нічому не вчаться і не змінюються, хоч ракети з неба. Тому й програли. Гниле, яке не хоче змінюватись не дає плодів.


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