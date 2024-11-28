Военный не подбирая слов сказал, кто виноват в экстренных отключениях света

В Украине введены экстренные отключения света из-за массированной атаки на энергосистему. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что россияне 28 ноября совершают массированную атаку на энергообъекты по всей Украине.

Ракетный удар

"Хочу напомнить, что еще в сентябре я благим матом кричал на каждом повороте, что россияне сделают все, чтобы следующую зиму украинцы прожили без света и тепла. Ведь единственное, что может победить ВСУ на поле боя, это "уставшие" украинцы в тылу", — отметил военный Николай Мельник.

По его словам, у него нет информации о том, как именно Украина готовила энерго- и теплогенерирующие компании к зимнему обострению, но, скорее всего, сообщения о 100% готовности были немного преувеличением.

"В то же время большая часть вины лежит на "коллективном Западе", который жует сопли вместо того, чтобы предоставить нам необходимое количество средств ПВО, и на тех долбнях, которые отправляли обученных ПВО-овцев в пехоту, потому что просрали мобилизацию", — отметил Мельник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сегодня с 5:30 в Украине началась массированная комбинированная атака России. Удары наносились калибрами, беспилотниками, ракетами из бомбардировщиков Ту-95МС, а также баллистическими ракетами. В частности, в Ровенской области более 280 тыс. абонентов остались без электроэнергии Также есть проблемы с водоснабжением. В Луцке было несколько прилетов. В части города отключены электроснабжение, электротранспорт не работает. В Николаеве из-за отключения света не работают троллейбусы, трамваи и учебные заведения. Также известно, что РФ атаковала объекты энергетической инфраструктуры во Львовской и Ивано-Франковской области.



