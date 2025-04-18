Пока Соединенные Штаты пытаются добиться прекращения огня, Россия готовит показательный спектакль — так называемый "парад победы", на самом деле больше напоминающий фарс, чем празднование реальных достижений. Как отметил майор ВСУ Егор Чечеринда, эта мера вполне может стать объектом для удара со стороны Украины.

Победа Украины

По его словам, несмотря на то, что ни одной победой там даже не пахнет, на параде планируют задействовать большое количество военной техники и личного состава. Впрочем, во временно оккупированных регионах Украины в этом году празднование 9 мая не предусмотрено — россияне прикрываются так называемыми мерами безопасности.

Чечеринда напоминает, что еще до 1965 9 мая в СССР не считали праздником. Теперь же эта дата превратилась для россиян в своеобразную "святыню", жертвой которой могут стать любые ресурсы, включая людей. Несмотря на это, объявить о победе в Кремле не решатся: положение на фронте оставляет мало поводов для триумфа.

"Что касается Москвы, то, как мне кажется, любая единица военной техники (в прошлом году было 75), каждый солдат личного состава, который выйдет на парад (в прошлом году было 9 тысяч) – это законные цели для атак украинскими Силами обороны, а именно Воздушными силами и Силами беспилотных систем. Опять же это моя позиция, а не вообще украинских военных",— отметил офицер.

Он подчеркнул, что приоритетной мишенью для ВСУ является любая группировка враждебных сил, независимо от даты. Поэтому 9 мая не исключение, а лишь очередной возможный момент для нанесения ударов.

В этом году "парад" в Москве может впервые пополниться участием военных из Северной Кореи — речь идет о десятках прибывших в Россию солдат. Их присутствие подчеркивает все более тесное сотрудничество Москвы с тоталитарными режимами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ может использовать северных корейцев для наступления на Сумы.



