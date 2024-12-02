Военный назвал самый плохой сценарий на зиму: к каким территориям подойдет враг

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Ткачик Олеся
В Донецкой области очень тяжелая ситуация на Кураховском направлении, говорит военный Кирилл Сазонов. По его словам, россияне кидают туда максимум, пытается обходить по флангам, если же не получается, то расширяют фланги.
Бои в Донецкой области
"Это постоянно требует новых и новых ресурсов. При страшных потерях. В этой ситуации даже полностью компенсировать потери на Покровском уже не получается. И это сейчас самое тяжелое направление. А у оккупанта еще есть Купянск. Есть Курская область. Где тоже установлены задачи, сроки и страшные потери", — рассказывает Сазонов.
В этих условиях, по его мнению, всерьез угрожать агломерации Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка просто не хватит ресурсов. Сазонов напомнил, что для штурма Авдеевки противник сконцентрировал на том участке более 100 тысяч личного состава, потратил много времени и до сих пор не восстановился после боев.
По его мнению, единственная угроза наступления на Славянск – с севера со стороны Лимана. Это направление, по мнению военного, вообще ключевое для всей группы войск, удерживающих эту часть Донецкой области. Но, добавляет он, про эту угрозу давно отлично знают в Генштабе и ОСУВ "Хортица". Потому при всех усилиях и жестких штурмах на Лиманском направлении у противника за последние полгода никаких тактических уступок нет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что нардеп Безуглая считает, что Украина может потерять всю Донецкую область до 20 января.
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