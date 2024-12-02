Военный назвал самый плохой сценарий на зиму: к каким территориям подойдет враг

В Донецкой области очень тяжелая ситуация на Кураховском направлении, говорит военный Кирилл Сазонов. По его словам, россияне кидают туда максимум, пытается обходить по флангам, если же не получается, то расширяют фланги.

Бои в Донецкой области

"Это постоянно требует новых и новых ресурсов. При страшных потерях. В этой ситуации даже полностью компенсировать потери на Покровском уже не получается. И это сейчас самое тяжелое направление. А у оккупанта еще есть Купянск. Есть Курская область. Где тоже установлены задачи, сроки и страшные потери", — рассказывает Сазонов.

В этих условиях, по его мнению, всерьез угрожать агломерации Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка просто не хватит ресурсов. Сазонов напомнил, что для штурма Авдеевки противник сконцентрировал на том участке более 100 тысяч личного состава, потратил много времени и до сих пор не восстановился после боев.

"Константиновка гораздо больше. И у оккупантов там и близко нет 100 тысяч и того количества техники. И не будет. А именно Константиновкой с юга начинается эта агломерация. Но до Константиновки еще надо дойти. Через Торецк или Часов Яр. Где они увязли. В маленьких Торецке и Часике. Так что дойти до Констахи – спорная и не простая задача. Штурмовать? Это надолго. Навечно. Про Дружковку, Краматорск и Славянск с этого направления и говорить не стоит", — считает Сазонов.

По его мнению, единственная угроза наступления на Славянск – с севера со стороны Лимана. Это направление, по мнению военного, вообще ключевое для всей группы войск, удерживающих эту часть Донецкой области. Но, добавляет он, про эту угрозу давно отлично знают в Генштабе и ОСУВ "Хортица". Потому при всех усилиях и жестких штурмах на Лиманском направлении у противника за последние полгода никаких тактических уступок нет.

"Курахово мы можем потерять, такой риск есть. Агломерацию "Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск" — в настоящий момент нет. Нет никаких предпосылок для этого. При самом плохом сценарии за зиму противник подойдет к Константиновке. Где его, открою военную тайну, давно и конкретно ждут", — говорит Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что нардеп Безуглая считает, что Украина может потерять всю Донецкую область до 20 января.



