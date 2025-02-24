Военный назвал самую большую проблему Украины по состоянию на сейчас

Как считает военный Игорь Луценко, наибольшей проблемой на сегодняшний день является фактическое отсутствие наказания за уклонение от исполнения своего долга по защите государства. По его словам, речь идет об уклонении от мобилизации, СЗЧ и дезертирстве.

Игорь Луценко

Военный уверен, что государство не выполняет свою функцию, положив всю проблематику с привлечением людей в войска на ТЦК.

"Надо было давно отдать от малочисленного ДБР подследственность этих дел Нацполу, ввести админку за непродолжительное СЗЧ вместо уголовной ответственности, создать специальные подразделения, куда возвращать беглецов и т.п. В общем, все это потому, что общество как-то смирилось с тем, что его верхи демонстративно не участвуют в вооруженной защите, что нормально заставлять служить вечно одних и "понимать" убежавших", — отметил Луценко.

По его словам, надо, наконец, как-то хотя бы символически расслоиться перед теми, кто добросовестно тянет лямку службы уже четвертый год. Например, для этих "старослужащих" можно было бы подумать о праве на более длительные отпуска, возможность изменять тыловой и фронтовой режимы службы по предполагаемому графику, упрощенный переход между подразделениями, символическую денежную премию.

"Потому что выглядит так, что облегчение судьбы СЗЧшников и премирование молодых контрактников государственные мужи думают все время. А однажды почтить и поощрить сознательных граждан, добровольцев, которые 3 года воюют – не получается", — добавил военный.

По его словам, странно наблюдать, как призрак скорого конца войны терзает страну уже который год. Он не понимает, как в это можно верить.

"И дело не только в иллюзиях, которые каждый раз разбиваются и причиняют боль. А в том, что мы воюем по правилам многомесячной войны, или маленького, почти фонового конфликта типа АТО. Надо менять правила жизни и на фронте и в тылу, потому что они элементарно не подходят для многолетней войны. Надо их разрабатывать. Программа реформ в армии и в тылу. И добиваться выполнения", — подытожил Луценко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп и Путин не считают украинцев нацией.



