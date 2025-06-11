Военный назвал две самые горячие точки всего фронта

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Slava Kot
Старший лейтенант Сил обороны Украины на позывной "Алекс" рассказал, где сегодня самые горячие точки на всем фронте войны России против Украины. По его словам, это линии фронта в Сумской области и части Покровского направления.
Война в Украине. Фото из открытых источников
Украинский военный заявил, что у россиян практически ежедневные продвижения на двух направлениях фронта. По его словам, одной из причин успеха российских сил стали, в том числе ошибки с украинской стороны.
Старший лейтенант сравнил ситуацию в Сумской области с ситуацией, которая была на Волчанском направлении. По его словам, на фронте сегодня усилилась роль беспилотников, что усложняет осуществление контратак.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что осинтеры заявили о прорыве оборонных позиций украинских войск. По их данным, россияне наступают на трех направлениях.
Также "Комментарии" писали, что российские войска продолжают продвигаться в Сумской области.
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