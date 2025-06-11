Военный назвал две самые горячие точки всего фронта

Старший лейтенант Сил обороны Украины на позывной "Алекс" рассказал, где сегодня самые горячие точки на всем фронте войны России против Украины. По его словам, это линии фронта в Сумской области и части Покровского направления.

Война в Украине. Фото из открытых источников

Украинский военный заявил, что у россиян практически ежедневные продвижения на двух направлениях фронта. По его словам, одной из причин успеха российских сил стали, в том числе ошибки с украинской стороны.

"Две самые горячие точки всего фронта на данный момент – это Сумщина и южный фланг Покровского направления в районе н.п. Комар. Особенность в том, что и там, и там в силу разнообразных причин (в основном определенных наших проблем) враг едва ли не ежедневно имеет определенные успехи и продвижение", — отметил военный.

Старший лейтенант сравнил ситуацию в Сумской области с ситуацией, которая была на Волчанском направлении. По его словам, на фронте сегодня усилилась роль беспилотников, что усложняет осуществление контратак.

"Противник наступает, но за счет того, что ЛБЗ (линия боевого столкновения) нестабильна — можем вести более маневренные боевые действия и пытаться вытеснить противника и где-то есть перспективы. Но есть одно "но" — роль дронов значительно возросла на поле боя, чем было это в прошлом году, поэтому и промутить подобные операции с контратаками – будет тяжело, но при грамотном планировании вполне возможно”, — объясняет военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что осинтеры заявили о прорыве оборонных позиций украинских войск. По их данным, россияне наступают на трех направлениях.

Также "Комментарии" писали, что российские войска продолжают продвигаться в Сумской области.