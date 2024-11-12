Военный назвал два варианта для уставших от войны украинцев

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Военный медик 36-й бригады морской пехоты Дмитрий Селютин считает, что для уставших от войны украинцев может быть два варианта будущего — присоединиться к войску или оставить Украину без права на возвращение.
Военный медик Дмитрий Селютин. Фото: "Конкурент"
Военный Дмитрий Селютин в интервью "Конкуренту" резко высказался об уставших от войны уклонистах, скрывающихся от ТЦК и тех, кто не помогает донатами. По его словам, такие люди должны присоединяться к Силам Обороны или покинуть Украину, однако без возможности вернуться назад.
Дмитрий Селютин – военный медик 36-й бригады морской пехоты. 24 февраля 2022 года он был в селе Широкино Донецкой области. В российский плен боец попал 12 апреля 2022 с мариупольского завода Ильича. Селютин в плену в России пробыл 29 месяцев. После возвращения в Украину прошел двухмесячную реабилитацию и вернулся домой.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный из 3-й ОШБр Максим Жорин дал совет мужчинам по мобилизации. По его словам, особое внимание следует обратить на обучение перед мобилизацией.
Также "Комментарии" писали о том, что в стране определились, что делать с мужчинами, которые избегают мобилизации в Украине.
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