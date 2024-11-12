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Военный назвал два варианта для уставших от войны украинцев

Военный медик из бригады морской пехоты отреагировал на уклонистов в Украине.

сегодня, 13:44
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Автор:
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Slava Kot

Военный медик 36-й бригады морской пехоты Дмитрий Селютин считает, что для уставших от войны украинцев может быть два варианта будущего — присоединиться к войску или оставить Украину без права на возвращение.

Военный назвал два варианта для уставших от войны украинцев

Военный медик Дмитрий Селютин. Фото: "Конкурент"

Военный Дмитрий Селютин в интервью "Конкуренту" резко высказался об уставших от войны уклонистах, скрывающихся от ТЦК и тех, кто не помогает донатами. По его словам, такие люди должны присоединяться к Силам Обороны или покинуть Украину, однако без возможности вернуться назад.

"Это те, кто говорит, что устали от войны, почему мы должны прятаться дома от ТЦК и почему мы должны сбрасывать деньги, ведь государство обеспечивает. Не хочешь донатить, не хочешь помогать армии – иди туда, и тебе помогут. Два варианта. Или за границу – без права на возвращение. Когда хорошо жилось, все сюда ехали. Плохо стало – уезжают. Удивительно как-то", — сказал военный.

Дмитрий Селютин – военный медик 36-й бригады морской пехоты. 24 февраля 2022 года он был в селе Широкино Донецкой области. В российский плен боец попал 12 апреля 2022 с мариупольского завода Ильича. Селютин в плену в России пробыл 29 месяцев. После возвращения в Украину прошел двухмесячную реабилитацию и вернулся домой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный из 3-й ОШБр Максим Жорин дал совет мужчинам по мобилизации. По его словам, особое внимание следует обратить на обучение перед мобилизацией.

Также "Комментарии" писали о том, что в стране определились, что делать с мужчинами, которые избегают мобилизации в Украине.



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