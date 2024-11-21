Военный: На Западе начали дискуссии, как лучше убивать украинцев, чтобы не было эскалации

Россия применила против Украины межконтинентальную ракету "Рубеж", способную нести ядерную боеголовку.

США и Украина

"Я так понимаю, сейчас диспут идет на тему, как правильнее убивать украинцев, чтобы не было эскалации — конвенциальными или неконвенциальными средствами. Надо, наверное, спросить погибших, от какого средства им лучше бы умирать... Стояли, стоим, и будем стоять. И выстоим", — отметил военный Александр Карпьюк .

Отреагировали на запуск межконтинентальной ракеты "Рубеж" и в Верховной Раде. Там отметили, что ракета была запущена из Астраханской области, полигон Капустин Яр. Время подлета 5 мин. Этот тип ракет подразумевает их применение для несения ядерного заряда.

По мнению народного депутата Ирины Фриз, Украина должна немедленно обратиться в Совбез ООН, инициировать созыв Совета Украина-НАТО, обратиться в страны ЕС и НАТО относительно "красных линий", которые сегодня демонстративно перешла Россия.

"Пока мир колеблется и убаюкивает себя возможностью задобрить агрессора, он это расценивает как слабость и нагло подводит нас к бездну уничтожения всех и вся", — подчеркнула нардеп в Фейсбуке.

Портал "Комментарии" рассказывал, что утром 21 ноября 2024 года в период с 05:00 до 07:00 российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами разных типов. Вероятно, в Днепр прилетела межконтинентальная баллистическая ракета "Рубеж". Пока в этой ракете "Рубеж" нет неконвенционного заряда (а его и не будет) — это те же ракеты, только с целью разрушения добавить дополнительного испуга. В первую очередь – в Европе и США.

Также "Комментарии" рассказывали , что США, вероятно, имели подковерные торги с Россией по применению ракеты "Рубеж".



