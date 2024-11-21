Военный: На Западе начали дискуссии, как лучше убивать украинцев, чтобы не было эскалации

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Ткачик Олеся
Россия применила против Украины межконтинентальную ракету "Рубеж", способную нести ядерную боеголовку.
США и Украина
Отреагировали на запуск межконтинентальной ракеты "Рубеж" и в Верховной Раде. Там отметили, что ракета была запущена из Астраханской области, полигон Капустин Яр. Время подлета 5 мин. Этот тип ракет подразумевает их применение для несения ядерного заряда.
По мнению народного депутата Ирины Фриз, Украина должна немедленно обратиться в Совбез ООН, инициировать созыв Совета Украина-НАТО, обратиться в страны ЕС и НАТО относительно "красных линий", которые сегодня демонстративно перешла Россия.
Портал "Комментарии" рассказывал, что утром 21 ноября 2024 года в период с 05:00 до 07:00 российские войска атаковали город Днепр (предприятия и критическую инфраструктуру) ракетами разных типов. Вероятно, в Днепр прилетела межконтинентальная баллистическая ракета "Рубеж". Пока в этой ракете "Рубеж" нет неконвенционного заряда (а его и не будет) — это те же ракеты, только с целью разрушения добавить дополнительного испуга. В первую очередь – в Европе и США.
Также "Комментарии" рассказывали , что США, вероятно, имели подковерные торги с Россией по применению ракеты "Рубеж".
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