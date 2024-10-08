Военный: Мобилизацией в стране руководит человек, неоднократно задерживаемый на взятках

"Главный военком страны", начальник с 2024 года мобилизационного управления Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, полковник Сергей Иванюк, за карьеру дважды был задержан "на горячем" за вымогательство и получение взятки, отметил младший сержант ВСУ в отставке Юрий Гудыменко.

Юрий Гудыменко

По его словам, 25 мая 2011 года сотрудниками УМВД Украины в Винницкой области совместно с работниками военной прокуратуры Винницкого гарнизона в г. Бершадь были задержаны местные жители, военный комиссар Бершадско-Теплицкого окружного военного комиссариата Иванюк Сергей Юрьевич (специалист первой категории Юрченко Ольга , кстати, потом станет второй женой будущего "главного военкома"). Предмет задержания – деньги в размере 700 гривен с маркировкой "ХАБАР", которые сладкая парочка взяла за незаконную выдачу призывнику военного билета.

В процессе дела, отмечает Гудыменко, сам Сергей Иванюк как-то из него выпал, как птенец из гнезда, и из подозреваемого переквалифицировался в свидетеля, а вся "тяжелая" рука закона упала на его будущую жену, осужденную по ч. 1 ст. 366 и ч. 1 ст. 368 УК Украины и немедленно амнистированную, так что фактически речь шла только о штрафе.

А в следующем году, говорит Гудыменко, будущий "главный военком" взял взятку уже сам. Из дела № 202/1192/2012 следует, что "20 марта 2012 года, около 08 часов. 30 мин., в автомобиле ЛИЦО_4, военный комиссар Бершадско-Теплицкого ОРВК Винницкой области майор ЛИЦО_3 [Иванюк С.Ю.] получил неправомерное денежное вознаграждение в размере 1000 гривен от ЛИЦО_4 за содействие последнему в предоставлении его сыну — ОСОБА_4 службу сроком на 6 месяцев, после чего сразу после передачи денег был задержан сотрудником УСБ Украины в Винницкой области".

"Я не знаю, как будущий "главный военком страны" оставался в должности после этих двух залетов, не знаю с кем он договаривался и как "решал вопрос". Я знаю три вещи: а) он сейчас полковник и служит в Генштабе, б) цены на "отмазаться от армии" сейчас существенно больше, чем 700 и даже 1000 гривен. Я вот правую руку отдал, чтобы дальше не служить (да, я могу себе позволить такие шутки, а вы нет). И, наконец, я знаю, что люди редко меняются коренным образом", — говорит Гудыменко.

При этом он добавил, что не знает, изменился ли человек, управляющий мобилизацией в стране во время войны на выживание.

"Но знаю, что в телефонах еще не пойманных взяточников есть фото и покруче, чем с парой миллионов баксов на диване", – добавил Гудыменко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Хмельницкой области задержали главу МСЭК с кучей наличных.



