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Военный Луценко: 72-я выходила с большими потерями, на позициях остались смертники

72-я - зверь, выгнанный из его логова, рискует окончательно погибнуть в голых посадках под ударами арты и фпв-дронов

4 октября 2024, 07:37 comments10363
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Ткачик Олеся

Как сообщил военный Игорь Луценко, 72-я бригада выходила из Угледара тяжело, с большими потерями. Перед этим, говорит он, российские оккупанты уже успели появиться у поваленной башни ЛЭП на дороге от Богоявления и даже оборудовать огневые позиции в гаражах за кладбищем.

Военный Луценко: 72-я выходила с большими потерями, на позициях остались смертники

Игорь Луценко

"72-я выходила тяжело, кроваво. Много техники сгорело. К тому же несколько дней агонии осадного города истощили защитников, и когда утренний туман наступил, не всем хватило сил выйти. На некоторых позициях оставались смертники, чтобы прикрыть уход других", – говорит Луценко.

При этом, по его словам, когда его родная бригада "вырывала с мясом себя из Угледара", люди по стране сидели в кафе и кинотеатрах, звучали и искренние, и ритуальные поздравления защитникам – а те в это время умирали, оставленные , как потом скажут, на произвол судьбы.

"Пока мы там были, мы переродились. Были мы рождены здесь, в Киеве – а стали рожденными в полях и подвалах Угледара; теперь те пустоты, пронизанные железом – наша родина, а на столичных улицах мы – приезжие и чужие", – говорит Луценко.

По его словам, теперь 72-я — зверь, выгнанный из его логова, рискует окончательно погибнуть в голых посадках под ударами арты и фпв-дронов.

"Горизонт радиоуправления у россиян с высоток Угледара простирается теперь на километров 15, чуть ли не до самого Курахово. Молитесь всех, кого умеете молиться, чтобы 72-я, моя первая на этой войне и навеки родная бригада (хотя я давно уже не в ней) не была стерта в пыль в смертельных пространствах за Угледаром, чтобы остатки мощного боевого организма не были уничтожены окончательно, чтобы у него был шанс возродиться, сохранить весь свой накопленный опыт и боль для будущих побед", – написал в Фейсбуке Луценко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 72 бригады рассказали, как они выходили из Угледара.




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Источник: https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/pfbid0aoydn2y8aZyR9XsaJyr5P2f1c1W7J5uDriiwXcoJBtH3WGhcpaoyXMdmgLEcvzTRl
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