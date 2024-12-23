Военный: «Корейцы лезут кучами на наши позиции, не знаешь куда стрелять»

Военный ВСУ рассказал, что происходит в Курской области, где наступают наши Силы обороны и сообщил, что там замечено множество северокорейских военных.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"По ночам корейцы массово лезут в направлении наших позиций в КуНР, кажется иногда, что не знаешь куда снарядом попасть, чтобы их побольше в кучке стояло. Дроны "Вампир" и мавики реально выручают, ребята начинают уничтожать врага еще в его тылу, каждая ночь это плодотворная работа, чем больше утилизируешь ночью, тем меньше сможет достичь наших позиций днем", – отмечает командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

По его словам, наиболее жарко сейчас по флангам, потому что враг мечтает о выходе на границу Курской области и переходе на территорию Сумщины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские ДРГ каждый день штурмуют острова Днепра. В среднем от 3 до 5 раз в день россияне пытаются зайти на наши острова, чтобы закрепиться там. Об этом сообщил Сергей Братчук, военный эксперт, спикер Украинской добровольческой армии.

По его словам, небольшие вражеские ВРГ ежедневно на Херсонском направлении пытаются прорвать оборону. Впрочем, украинские войска держат оборону, добавляет Братчук.

Также портал "Комментарии" писал, что российские войска недавно продвинулись в рамках украинского выступления в Курской области на фоне продолжения наступательных операций 21 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 20 и 21 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к юго-восточным окрестностям Дарьино и северным окрестностям Кругленького (оба юго-восточнее Коренево). Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).