Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Сейчас на Сумщине бои идут за Юнаковку, оккупанты пытаются взять село, однако бесполезно. Об этом рассказал военнослужащий Сил обороны Украины Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE.
Военный Кирилл Сазонов: в Сумской области нет никакого стремительного продвижения
Сазонов добавил , что россияне бросили на Сумщину элитные части — десант, морпехов, но даже они терпят катастрофические потери.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что министерство обороны РФ заявило об оккупации двух населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях. Оккупацию украинских территории россияне называют "освобождением".
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден (оккупирован – ред.) населенный пункт Довгенькое Харьковской области. Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили (оккупировали – ред.) населенный пункт Новониколаевка Сумской области", – отмечают во вражеском ведомстве.
Также "Комментарии" писали, что российская армия продолжает давить в Сумской области, пытаясь оккупировать как можно больше территории. В сутки войска РФ имеют продвижение на Северо-Слобожанском направлении, об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW). "Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно незначительно продвинулись к западу от Константиновки (к северу от города Сумы). 17 и 18 июня российские войска атаковали на севере Сумской области, в том числе вблизи Яблоновки и Юнаковки (обе к северо-востоку от города Сумы)", – отмечают в ISW.
Новости