Сейчас на Сумщине бои идут за Юнаковку, оккупанты пытаются взять село, однако бесполезно. Об этом рассказал военнослужащий Сил обороны Украины Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE.

Военный Кирилл Сазонов: в Сумской области нет никакого стремительного продвижения

"Наши их выбили из Андреевки на днях. Они пытались любой ценой эту Андреевку взять обратно. Там просто труппами штурмовых групп все засыпано. Не взяли они назад Андреевку, дерутся за нее, но положили людей очень много. Продвижения в Сумской области нет. Больше, как говорят и разведчики, и наши пилоты, и военные аналитики: россияне толковые потеряли почти все пополнения, которые бросили туда" , – отмечает военный.

Сазонов добавил , что россияне бросили на Сумщину элитные части — десант, морпехов, но даже они терпят катастрофические потери.

"Мотострелковую пехоту они на Сумщине положили. Там потери таковы, что от роты 100 человек остаются 8" , – отмечает военнослужащий.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что министерство обороны РФ заявило об оккупации двух населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях. Оккупацию украинских территории россияне называют "освобождением".

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден (оккупирован – ред.) населенный пункт Довгенькое Харьковской области. Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили (оккупировали – ред.) населенный пункт Новониколаевка Сумской области", – отмечают во вражеском ведомстве.

Также "Комментарии" писали, что российская армия продолжает давить в Сумской области, пытаясь оккупировать как можно больше территории. В сутки войска РФ имеют продвижение на Северо-Слобожанском направлении, об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW). "Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно незначительно продвинулись к западу от Константиновки (к северу от города Сумы). 17 и 18 июня российские войска атаковали на севере Сумской области, в том числе вблизи Яблоновки и Юнаковки (обе к северо-востоку от города Сумы)", – отмечают в ISW.