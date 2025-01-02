Военный из Третьей штурмовой дал прогноз для Украины на 2025 год

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады майор ВСУ Максим Жорин заявил, что в 2025 году Украине предстоит тяжелая борьба за сохранение страны. По словам военного, за время войны украинцы должны уже научиться не верить в прогнозы, которые создают несбывшиеся надежды.

Максим Жорин. Фото: Telegram Жорина

Максим Жорин в Telegram дал прогноз для Украины на 2025 год, состоящий из трех пунктов:

— еще 100 500 прогнозов о завершении войны: завтра; за 2-3 недели; в день инаугурации Трампа; в день парада планет и тд.

— усталость и разочарование от несбывшихся надежд.

— тяжелая борьба за сохранение страны.

Далее военный объяснил, что нужно скептически относиться к прогнозам и сосредотачивать внимание на себе и собственной стране.

"Если серьезно, то этот год уже точно должен был научить всех верить в себя и в Украину. А не в обещания, прогнозы, другие страны и организации или события, на которые мы не влияем", — пишет Жорин.

В итоге военный указал, что важно надеяться, ведь это помогает "поддерживать мотивацию и двигаться вперед". По его словам, надежда не должна быть "перекидыванием ответственности на других", ведь в первую очередь все зависит от нас, пишет заместитель командира 3-й штурмовой бригады майор ВСУ Максим Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава ГУР Кирилл Буданов сделал прогноз на 2025 год для Украины. По его словам, прошлый год был сложнее, чем должен быть 2025 год.

Также "Комментарии" писали о том, что мир между Украиной и Россией наступит в 2025 году. Об этом свидетельствует прогноз Financial Times. Британская газета дала 20 прогнозов на 2024 год, из которых исполнилось 15, то есть Financial Times дал прогнозы с 75% точностью.