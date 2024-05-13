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Военный эмоционально рассказал, почему фортификации строят не всюду и как они могут помочь врагу

Военный Александр Карпьюк отреагировал на острую критику по оборонным рубежам. По его словам, правда в том, что построить их повсюду просто невозможно. Также все оборонные рубежи должны хорошо охраняться, чтобы их не захватил враг

сегодня, 14:42
Автор:
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Ткачик Олеся
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Военный Александр Карпьют эмоционально отреагировал на критику, которая раздается об отсутствии оборонительных рубежей на линии фронта. Во-первых, по его словам, часто заявления о том, что на каком-то направлении отсутствуют фортификационные сооружения, не отвечают действительности.

Военный эмоционально рассказал, почему фортификации строят не всюду и как они могут помочь врагу

Александр Карпьюк

"Ведь было уже в нашем районе, когда говорили об одном районе, где не было фортификаций, а я над ними потом каждый день летал. Но не все аэроразведчики, и возможности окинуть глазом сектор в 10 квадратных километров, есть не у всех, чтобы прикинуть что здесь делалось, что здесь не делалось, а что строят сейчас",
– подчеркнул военный.

Во-вторых, по его словам, есть участки фронта, где строить оборонительные рубежи просто невозможно.

"Современный фронт – это место, где на 12-15 км летают fpv, в воздухе сразу пару десятков крыльев, а БМ-21 работают 2-3 машинами. У нашего блиндажа начали копать линию обороны, и у нас теперь на поле есть все, и УМПК, и 152 мм, и кассеты под ногами. Идем, обходим неразрывы, на соседнем поле засыпали вообще минами все. Понимаю, что кричать о необходимости фортификаций и вызываться делать фортификации в таких условиях — это несколько разное",
– говорит эксперт.

Также, по его словам, если линия обороны идет через населенный пункт, то обычно он и является той же линией обороны. Именно здания выполняют роль защитных сооружений, и дают возможность перейти из одного здания в другое и продолжать оборону, добавил военный.

В-третьих, все фортификации должны быть обеспечены людьми и оружием, которых сейчас не хватает. Даже на самых горячих направлениях фронта.

"Если фортификации не защищать, то они скоро станут враждебными фортификациями. И уже будут работать против нас. Как пример – Очеретино. Это на нашем направлении был самый защищенный участок. Высота обложена бетоном, амбразуры которые держат большие сектора обычными пулеметами, но не получилось удержать ее, и вот, теперь уже все эти фортификации работают против нас на этом направлении. То есть если у вас нет людей, чтобы эти фортификации удержать – то завтра это уже будут враждебные фортификации",
– подчеркнул военный.

Что касается ситуации с Харьковом, то, по его словам, в городах, которые находятся на границе с Россией, фортификации должны копаться базово. При этом он добавил, что оборонные сооружения – это только одно из средств, облегчающее военную оборону, не больше и не меньше.

Впрочем, Карпюк добавил, что быстро копать то, что нужно, с нужным оборудованием на нужных участках – это тот навык, который нам нужен.

"И к этому придется приобщать гражданское общество, без этого никак",
– подчеркнул военный.

Напомним, народные депутаты из оппозиции беспощадно критикуют власть за то, что на Харьковском направлении не были построены оборонные рубежи и не установлены минные поля. По их мнению, именно это и облегчило россиянам продвижение.




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Источник: https://www.facebook.com/serg.marco/posts/pfbid0qXUw7QSVCVtLr1FkkGyWeRzXNuykpHZwB6WZqZ6tnSyGhERTgNvid7z618P91FpEl
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Ігор

сегодня, 14:09

Чомусь Росії вдалось збудувати лінію Суровкіна над якою ви рыготалы і вона виконала свою роль. Так само вас смішила відсутність ударного кулака на Харків. Головою треба думати Ані слухати корумпованого Фюрера який демонстрував нам ці укріплення по всій лінії фронту. Просто імпотент відбив дівчину у колишнього, а єдине що зміг: обкрадати її та батьків тепер колишній прийшов повертати дівчину. Тепер у колишнього все виходить, а імпотент верещить. Треба було вчасно лікувати свою імпотенцію тобто країну змінювати, а ви досі російською лайкою між собою спілкуєтесь.


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