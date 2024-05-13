Военный эмоционально рассказал, почему фортификации строят не всюду и как они могут помочь врагу

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Ткачик Олеся
Военный Александр Карпьют эмоционально отреагировал на критику, которая раздается об отсутствии оборонительных рубежей на линии фронта. Во-первых, по его словам, часто заявления о том, что на каком-то направлении отсутствуют фортификационные сооружения, не отвечают действительности.
Александр Карпьюк
Во-вторых, по его словам, есть участки фронта, где строить оборонительные рубежи просто невозможно.
Также, по его словам, если линия обороны идет через населенный пункт, то обычно он и является той же линией обороны. Именно здания выполняют роль защитных сооружений, и дают возможность перейти из одного здания в другое и продолжать оборону, добавил военный.
В-третьих, все фортификации должны быть обеспечены людьми и оружием, которых сейчас не хватает. Даже на самых горячих направлениях фронта.
Что касается ситуации с Харьковом, то, по его словам, в городах, которые находятся на границе с Россией, фортификации должны копаться базово. При этом он добавил, что оборонные сооружения – это только одно из средств, облегчающее военную оборону, не больше и не меньше.
Впрочем, Карпюк добавил, что быстро копать то, что нужно, с нужным оборудованием на нужных участках – это тот навык, который нам нужен.
Напомним, народные депутаты из оппозиции беспощадно критикуют власть за то, что на Харьковском направлении не были построены оборонные рубежи и не установлены минные поля. По их мнению, именно это и облегчило россиянам продвижение.
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Ігор
сегодня, 14:09
Чомусь Росії вдалось збудувати лінію Суровкіна над якою ви рыготалы і вона виконала свою роль. Так само вас смішила відсутність ударного кулака на Харків. Головою треба думати Ані слухати корумпованого Фюрера який демонстрував нам ці укріплення по всій лінії фронту. Просто імпотент відбив дівчину у колишнього, а єдине що зміг: обкрадати її та батьків тепер колишній прийшов повертати дівчину. Тепер у колишнього все виходить, а імпотент верещить. Треба було вчасно лікувати свою імпотенцію тобто країну змінювати, а ви досі російською лайкою між собою спілкуєтесь.