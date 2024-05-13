Военный эмоционально рассказал, почему фортификации строят не всюду и как они могут помочь врагу

Военный Александр Карпьют эмоционально отреагировал на критику, которая раздается об отсутствии оборонительных рубежей на линии фронта. Во-первых, по его словам, часто заявления о том, что на каком-то направлении отсутствуют фортификационные сооружения, не отвечают действительности.

Александр Карпьюк

"Ведь было уже в нашем районе, когда говорили об одном районе, где не было фортификаций, а я над ними потом каждый день летал. Но не все аэроразведчики, и возможности окинуть глазом сектор в 10 квадратных километров, есть не у всех, чтобы прикинуть что здесь делалось, что здесь не делалось, а что строят сейчас",

– подчеркнул военный.

Во-вторых, по его словам, есть участки фронта, где строить оборонительные рубежи просто невозможно.

"Современный фронт – это место, где на 12-15 км летают fpv, в воздухе сразу пару десятков крыльев, а БМ-21 работают 2-3 машинами. У нашего блиндажа начали копать линию обороны, и у нас теперь на поле есть все, и УМПК, и 152 мм, и кассеты под ногами. Идем, обходим неразрывы, на соседнем поле засыпали вообще минами все. Понимаю, что кричать о необходимости фортификаций и вызываться делать фортификации в таких условиях — это несколько разное",

– говорит эксперт.

Также, по его словам, если линия обороны идет через населенный пункт, то обычно он и является той же линией обороны. Именно здания выполняют роль защитных сооружений, и дают возможность перейти из одного здания в другое и продолжать оборону, добавил военный.

В-третьих, все фортификации должны быть обеспечены людьми и оружием, которых сейчас не хватает. Даже на самых горячих направлениях фронта.

"Если фортификации не защищать, то они скоро станут враждебными фортификациями. И уже будут работать против нас. Как пример – Очеретино. Это на нашем направлении был самый защищенный участок. Высота обложена бетоном, амбразуры которые держат большие сектора обычными пулеметами, но не получилось удержать ее, и вот, теперь уже все эти фортификации работают против нас на этом направлении. То есть если у вас нет людей, чтобы эти фортификации удержать – то завтра это уже будут враждебные фортификации",

– подчеркнул военный.

Что касается ситуации с Харьковом, то, по его словам, в городах, которые находятся на границе с Россией, фортификации должны копаться базово. При этом он добавил, что оборонные сооружения – это только одно из средств, облегчающее военную оборону, не больше и не меньше.

Впрочем, Карпюк добавил, что быстро копать то, что нужно, с нужным оборудованием на нужных участках – это тот навык, который нам нужен.

"И к этому придется приобщать гражданское общество, без этого никак",

– подчеркнул военный.

Напомним, народные депутаты из оппозиции беспощадно критикуют власть за то, что на Харьковском направлении не были построены оборонные рубежи и не установлены минные поля. По их мнению, именно это и облегчило россиянам продвижение.