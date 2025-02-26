Военный эксперт подверг жесткой критике работу истребителей F-16 в Украине

Украина получила ограниченное количество западных истребителей F-16, но большинство основных ракетных систем для них не были переданы. Об этом в эфире Radio NV рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и пилот-инструктор Роман Свитан.

Истребитель F-16. Фото: 24 Канал

"У нас нет ракеты JASSM, которую мы не получили, также не переданы дальние ракеты перехвата AIM-120. На самом деле мы получили самолеты, но в их текущей комплектации с имеющимся вооружением они могут выполнять лишь ограниченные задачи по поражению аэроцилей в глубоком тылу. Именно поэтому мы их и не видим, что есть 0, им не чем работать. им только "преследовать" враждебные цели, например шахеды или крылатые ракеты", — отметил Свитан.

Он также отметил, что три года назад Украина должна сделать акцент на поставках истребителей Gripen, а не ждать F-16.

"Да, количество Gripen не так велико, как нам бы хотелось, но около 3-4 бригад мы могли бы получить. Эти самолеты могут поднимать все европейское вооружение, включая TAURUS. F-16 не смогут это сделать. Программа была запущена несколько лет назад, шло обучение инженерному и летно-техническому персоналу, но потом. риск, что под F-16 мы не получим ничего. Поэтому нужно продолжать переговоры с нашими шведскими партнерами", – добавил он.

В начале февраля Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил, что Украина получила очередную партию западных истребителей F-16, а также первые французские Mirage 2000.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает дополнительной поставки истребителей F-16 от Нидерландов, подчеркнув, что "небо над Украиной должно быть защищено и безопасно".

"Комментарии" уже писали, что на фоне значительной задержки начала поставки F-16 Бельгией очередную партию таких истребителей Украине должны поставить Нидерланды