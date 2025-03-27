Военный допустил возможность ядерного удара и сказал, куда РФ будет целиться

Все годы Холодной войны Советский Союз и Соединенные Штаты угрожали друг другу оружием ядерного терроризма, нацеливая свои межконтинентальные ракеты на густонаселенные города противника, отметил военный Юрий Касьянов.

Владимир Путин

По его словам, военные цели отходили на второй план, потому что если враг боится ядерного террора, боится, что в ядерном апокалипсисе сгорят сотни миллионов мирных жителей, тогда ядерное оружие и оружие сдерживания. Потому что только сумасшедший может развязать войну, рискуя полным уничтожением своей страны, добавил военный.

"Имеет ли Украина такое оружие ядерного террора? — Нет. Может ли Украина получить такое оружие в ближайшие 6 лет? – Нет, не может, даже если не учитывать обязательную негативную реакцию всего мирового сообщества", – отметил Касьянов.

При этом он убежден, что россияне могут использовать против Украины ядерное оружие. По его мнению, маловероятно, что РФ ударит тактическим ядерным оружием по военным объектам в глубоком тылу, поскольку там нет серьезных заводов по производству оружия.

Кроме того, Касьянов считает, что кремлевский диктатор не даст приказа ударить ядерным оружием по городам-миллионникам. По его словам, такой удар с миллионными жертвами – это уже настолько откровенный акт ядерного терроризма, что даже Дональд Трамп ничем не сможет помочь Путину.

"Империя может попытаться применить ядерное оружие против украинских сдерживающих фронт войск на Донбассе или на Запорожском направлении, чтобы прорвать линию обороны и захватить наконец "исконно русские территории" трех не до конца оккупированных областей", — отметил Касьянов.

Впрочем, по его словам, даже ограниченное применение Россией тактического ядерного оружия в Донбассе будет только свидетельством его неспособности победить в этой войне.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что все больше стран задумываются над тем, чтобы создать свое ядерное оружие.



