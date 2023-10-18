Военный аналитик рассказал, сколько нужно ракет ATACMS для уничтожения Крымского моста

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Slava Kot
Украинский военный эксперт полковник Петр Черник прокомментировал новое оружие, которое Украина получила от США – ракеты ATACMS. Черник оценил возможности применения этого вооружения для уничтожения Крымского моста.
Ракета ATACMS. Фото из открытых источников
В ходе эфира телемарафона Петр Черник оценил первое применение Украиной ракет ATACMS.
Украинский полковник также прокомментировал возможность применения ракет ATACMS для ударов по Керченскому мосту.
Черник отметил, что разрушение одной секции – это хороший результат, однако россияне научились быстро ремонтировать Крымский мост протяженностью 18 км.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского назвали планы Путина и главные задачи, стоящие перед президентом России.
Также "Комментарии" писали о Европарламенте, который принял положительное решение для Украины.
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