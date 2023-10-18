Военный аналитик рассказал, сколько нужно ракет ATACMS для уничтожения Крымского моста

Украинский военный эксперт полковник Петр Черник прокомментировал новое оружие, которое Украина получила от США – ракеты ATACMS. Черник оценил возможности применения этого вооружения для уничтожения Крымского моста.

Ракета ATACMS. Фото из открытых источников

В ходе эфира телемарафона Петр Черник оценил первое применение Украиной ракет ATACMS.

"По моим наблюдениям, это комплектация М39 с дальностью нанесения ударов до 165 км. Это кассетный боеприпас, он невероятно хорош. Это некий шарик до 6 см, начиненный взрывчаткой, и в радиусе 130 м высекается все, что может высекаться", — сказал Петр Черник и добавил, что Украина получила "хороший результат" применения этого оружия.

Украинский полковник также прокомментировал возможность применения ракет ATACMS для ударов по Керченскому мосту.

"Упасть под воду он может только под массированными ракетными ударами", — говорит военный эксперт и добавляет, что "нужен не один, два, три, а несколько десятков ракет".

Черник отметил, что разрушение одной секции – это хороший результат, однако россияне научились быстро ремонтировать Крымский мост протяженностью 18 км.

"Поэтому надо, чтобы он ушел под воду на несколько десятков, а желательно на несколько сотен метров. И только в комплектации ракеты М57 или М57а1 – это с фугасной боевой частью, которая имеет 200 кг – если ударить по опорам, то это все пойдет под воду", — считает Петр Черник.

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