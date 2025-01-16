Военных скандальной бригады массово переводят в пехоту: подробности

В 2024 году Украину потряс скандал с 221 понтонной бригадой — военные сообщали о массовых случаях вымогательства денег, избиениях, издевательствах и т.д. История с бригадой продолжается. Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что происходит сейчас.

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“Помните пиз****вую историю с 221 понтонной бригадой? После нашей с вами огласки ГБР открыло уголовное производство относительно ответственных за все ужасы командиров. А уже сегодня мне пишут военные этой бригады, что их собратьев начали МАССОВО отправлять в ПЕХОТУ. Речь идет о 400-700 людях! Сначала их избивали и требовали деньги, а теперь всех отправляют в пехоту. Может, прекратим этот бардак? Или нам профильные инженеры тоже не нужны?”, — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, что в Харькове, как писал портал "Комментарии", произошел очередной скандал, к которому причастны работники ТЦК. В Харьковском областном терцентре объяснили, что женщина самая виновата, что ее вытолкали из помещения.

В терцентре сообщили, что инцидент произошел 9 января во время работы военно-врачебной комиссии, действующей на базе одного из лечебных учреждений Харькова.

Предварительно установлено, что к конфликту привело поведение гражданки, которая назвала себя адвокатом военнообязанного. При этом гражданка своим агрессивным поведением и попыткой провоцировать конфликт препятствовала работе ВЛК. В целях прекращения конфликта военнослужащий оттеснил гражданку за пределы служебного помещения", — объяснили поведение военного в ТЦК.

Отмечается, что командование терцентра осуждает действия военнослужащего, подвергшегося провоцированию.



