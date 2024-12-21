Военных ПВО массово отправляют в пехоту: участятся ли "прилеты" в Украине

Военные противовоздушной обороны массово отправляют в пехоту, из-за нехватки бойцов. Такую информацию обнародовало издание The Guardian. Западное медиа, со ссылкой на собственные источники, отмечает, что в силах ПВО в основном остаются мужчины старше 50 лет и раненые.

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В Воздушных силах прокомментировали информацию и отметили, что в пехоту не переводят операторов западных ЗРК, прошедших обучение за рубежом, а также, что ПВО не стала менее эффективной из-за перевода специалистов. В.и.о. начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на своей странице в Facebook объяснил ситуацию.

Он подтвердил, что все виды и роды Вооруженных сил, в том числе Воздушные силы, направляют людей в подразделения и части Сухопутных войск, и это "общеизвестный факт". Он подтвердил также, что "перевод в пехоту создает проблемные вопросы с кадрами внутри Воздушных сил".

В то же время он возразил, что противовоздушная оборона стала работать менее эффективно, а также, что в пехоту переводили операторов западных ЗРК, прошедших обучение за границей.

“ПВО – это система противовоздушной обороны государства, в которую входят подразделения всех сил обороны, способные вести огонь по воздушным целям, и пехота, и моряки, и вертолетчики… Сбивают, как и сбивали. Эффективность противовоздушной обороны по враждебным БПЛА остается на уровне 95%, учитывая сбитые и падающие сами или под влиянием РЭБ, так называемые "локационно потерянные". По ракетам, конечно, процент меньше, учитывая рост применения баллистики… И главное! Как только уточнил в кадровом центре, никто, никогда не направлял в пехоту военнослужащих, которые проходили подготовку за границей на Patriot, Nasams или Iris-T (был один такой случай, и то по определенным обстоятельствам)”, – рассказал Игнат.

В то же время он отметил, что Воздушные силы – высокотехнологичный вид ВСУ, где многие уникальные специальности, с большим опытом работы, и заменить их будет некому.

"Поэтому перевод в "сухопутку" довольно болезненный процесс для ПС, это касается и боевых бригад, и частей обеспечения", — добавил он.

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